augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

26°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Itt piknikeznek a szegediek a nyári napokon: mutatjuk a legjobb helyeket

Címkék#kellékek#helyszínek#piknik

Ha nyár, akkor szabadtéri program. Ezek a legjobb szegedi piknikezőhelyek.

Kis Zoltán

Ezek a legjobb szegedi piknikezőhelyek: ha nyár, akkor szabadtéri program. Szeged számtalannal piknikezésre alkalmas hellyel rendelkezik, a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhányat, hogy megkönnyítsük a helyválasztást!

Család piknikezik a piknikezőhelyen
Ezek a legjobb szegedi piknikezőhelyek: ha nyár, akkor szabadtéri program. Fotó: Shutterstock

Piknik 

A piknik ismerősöknél, a szabadban vagy egy kirándulás keretei között megrendezett társas összejövetel, ahová a résztvevők magukkal viszik a közös fogyasztásra szánt ételeket és italokat. Ezeknek a programok nem csupán a kikapcsolódás lehetőségét biztosítják, hanem közösségi élményként is funkcionálnak, lehetőséget teremtenek az emberi kapcsolatok ápolására is. 

Legjobb piknikezőhelyek Szegeden

Szeged számos piknikezésre alkalmas hellyel rendelkezik. 

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhányat: 

  • Erzsébet-liget 
  • TIK Park 
  • Vértó 
  • Gergő-liget 
  • Tisza-part 
  • Mátyás tér 
  • Kálvária tér 

A fenti területek a természet közelségében helyezkednek el, ahol a friss levegő és a lenyűgöző természeti környezet garantált – nem utolsósorban olyan pontokat is találhatunk, amelyek kellő nyugalmat és kötetlen hangulatot kölcsönöznek egy olyan szabadtéri programnak, mint a piknikezés. Akadnak olyan helyszínek, amelyek este hangulatosabbak lehetnek: a Tisza-part közkedvelt közösségi helye a helyieknek, és a turistáknak egyaránt. 

Nélkülözhetetlen kellékek 

Mielőtt nekivágunk a szabadtéri piknikezésnek, érdemes átgondolni, hogy melyek azok az alapvető kellékek, amik nélkül nem piknik a piknik. 

Alapfelszerelés:

  • piknikkosár vagy hűtőtáska: az ételek és italok frissen tartásához 
  • takaró vagy pléd: érdemes olyat választani, amely vízálló 
  • evőeszközök: kés, kanál, villa 
  • tányérok, poharak 
  • kézfertőtlenítő vagy nedves törlőkendő 

Kényelmi felszerelés: 

  • naptej, kalap, napszemüveg: a nagy hőségben kellő figyelmet kell fordítani a napsugarak elleni védelemre 
  • rovarriasztó, szemeteszsák 
  • hangszóró (ha nem zavaró a környezetnek), társasjátékok: így garantált az önfeledt hangulat 

Ami a lényeg: ételek és italok 

Számtalan lehetőség közül válogathatunk: sós, édes, gyümölcs, zöldség – az opciók semmiképpen sem végesek. 

Íme néhány tipp, hogy mivel lehet készülni egy ilyen eseményre:

  • szendvicsek, saláták, wrapek 
  • édes variációk: sütemény, keksz 
  • sós variációk: chips, kréker, sajtok
  • gyümölcsök: szőlő, alma, dinnye 
  • italok: víz, gyümölcslevek, limonádé 

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu