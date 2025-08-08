Programok
Ha új élményekre vágysz, itt a helyed
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.
Vásárhely
Túra, séta
Az Almáskertben
- 15 óra: Cimet Kézműves Piac.
Koncert, buli
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- 19 óra: 4. Nemzetközi Cigány Dal Napja.
Szatymaz
Túra, séta
A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen
- augusztus 9-én 19 óra: Hálót fon az est – esti túra a Sirály-tanösvényen.
- Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a túravezetőnek a helyszínen bemutatni (max. 20 fő) https://knp.jegy.hu/program/halot-fon-az-est-esti-tura-a-siralytanosvenyen-179905/1315466
Szeged
Színház
Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (az Erzsébet Ligetben)
- 21 óra: Hippolyt, a lakáj.
A Szegedi Szabadtéri Játékokon (a Dóm téren)
- 21 óra: A 3 testőr.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- augusztus 9-én 17 óra: Ének a csodaszarvasról.
- augusztus 10-én 10 óra: Gyerekrablás a Palánk utcában.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 16.30 óra: Emlékkönyvtár-látogatás.
- augusztus 26-áig: Interaktív tárlatvezetések Balogh Sándor Szonettek című kiállításán.
augusztus 27-éig: (B)irodalmi Lépegető – Irány a vadnyugat! – könyves társasjáték.
Túra, séta
A Széchenyi tér (Szeged Étterem előtt) elől
- 21 óra: Szeged Fényei – különleges éjszakai városnézés. [email protected], https://szegedikisvonat.hu/
Koncert, buli
A Rakpart 62-ben
- 20 óra: Bereményi Géza: Ez egy levél… – Cseh Tamás est.
A Szegedi Zsinagógában
- augusztus 10-én 10 óra: ÚJ Zsinagóga és Székház látogatás orgonakoncerttel.
Kiállítás
A Kiss Kunszt Galériában
- augusztus 9-éig: Metamorfózis – Medcalf Laura kiállítása.
A REÖK-ben
- augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Wagner Udvarban
- augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.
A Somogyi-könyvtárban
- augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
