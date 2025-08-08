augusztus 8., péntek

László névnap

24°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

2 órája

Ha új élményekre vágysz, itt a helyed

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

Programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.

Vásárhely

Túra, séta

Az Almáskertben

  • 15 óra: Cimet Kézműves Piac.

Koncert, buli

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

  • 19 óra: 4. Nemzetközi Cigány Dal Napja.

Szatymaz

Túra, séta

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • augusztus 9-én 19 óra: Hálót fon az est – esti túra a Sirály-tanösvényen.
  • Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a túravezetőnek a helyszínen bemutatni (max. 20 fő) https://knp.jegy.hu/program/halot-fon-az-est-esti-tura-a-siralytanosvenyen-179905/1315466

Szeged

Színház

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (az Erzsébet Ligetben)

  • 21 óra: Hippolyt, a lakáj.

A Szegedi Szabadtéri Játékokon (a Dóm téren)

  • 21 óra: A 3 testőr.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • augusztus 9-én 17 óra: Ének a csodaszarvasról.
  • augusztus 10-én 10 óra: Gyerekrablás a Palánk utcában.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • 16.30 óra: Emlékkönyvtár-látogatás.
  • augusztus 26-áig: Interaktív tárlatvezetések Balogh Sándor Szonettek című kiállításán.

augusztus 27-éig: (B)irodalmi Lépegető – Irány a vadnyugat! – könyves társasjáték.
Túra, séta

A Széchenyi tér (Szeged Étterem előtt) elől

Koncert, buli

A Rakpart 62-ben

  • 20 óra: Bereményi Géza: Ez egy levél… – Cseh Tamás est.

A Szegedi Zsinagógában

  • augusztus 10-én 10 óra: ÚJ Zsinagóga és Székház látogatás orgonakoncerttel.

Kiállítás

A Kiss Kunszt Galériában

  • augusztus 9-éig: Metamorfózis – Medcalf Laura kiállítása.

A REÖK-ben

  • augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Wagner Udvarban

  • augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.

A Somogyi-könyvtárban

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu