Programok

39 perce

Összeszedtük a legszuperebb programokat, hogy jól teljen a hétvége

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád

Koncert, buli

A Tisza Presszóban

  • ma 18.30 óra: AWS koncert.

A Nagyboldogasszony Plébánián

  • ma 19 óra: Rákász Gergely: Lords of the organ – Classic Love.

A Csongrádi Szent Rókus templomban

  • vasárnap 18 óra: Egész életemben az Úrnak énekelek – Pálmai Árpád előadóművész műsora.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.

Makó

Koncert, buli

A Makovecz téren

  • ma 19 óra: Zenepaviloni koncertek – Kisparty zenekar HZK-FM.

Szatymaz

Túra, séta

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • ma 19 óra: Hálót fon az est – esti túra a Sirály-tanösvényen.

Szeged

Színház

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (az Erzsébet Ligetben)

  • ma 21 óra: Hippolyt, a lakáj.

A Szegedi Szabadtéri Játékokon (a Dóm téren)

  • ma és vasárnap 21 óra: A 3 testőr.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • ma 17 óra: Ének a csodaszarvasról.
  • vasárnap 10 óra: Gyerekrablás a Palánk utcában.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • ma 14 óra: Család, megújulás, remény – Jótékonysági esemény a Szabó család otthonáért – előadások, beszélgetés.
  • augusztus 26-áig: Interaktív tárlatvezetések Balogh Sándor Szonettek című kiállításán.
  • augusztus 27-éig: (B)irodalmi Lépegető – Irány a vadnyugat! – könyves társasjáték.

Túra, séta

Az Alsóvárosi Napsugaras Tájházban

  • ma 10 és 14 óra: Alsóváros az irodalomban – kultúrséta.

A Szeged Plaza-ban

  • vasárnap 9 óra: Bödön piac.

Koncert, buli

A Napfényfürdő Aquapolisban

  • ma 14 óra: Daytime Aquapolis Strandparty – DJ Wilde.

A Szegedi Zsinagógában

  • vasárnap 10 óra: ÚJ Zsinagóga és Székház látogatás orgonakoncerttel.

A Móra-parkban

  • vasárnap 18.15 óra: Európai Népek Fesztiválja.

Kiállítás

A Kiss Kunszt Galériában

  • augusztus 9-éig: Metamorfózis – Medcalf Laura kiállítása.

A REÖK-ben

  • augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Wagner Udvarban

  • augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.

A Somogyi-könyvtárban

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

 

