Nagyszerű programok nagyszerű embereknek

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Bugac

Túra, séta

A Puszta Kapuja Információs Központtól

  • augusztus 15-én 17 óra: Hullócsillagok Bugac felett.
  • Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a programon bemutatni.

Csongrád

Koncert, buli

A Szentháromság téren és Fő utcán

  • augusztus 14-17. között: 27. Csongrádi Borfesztivál.
  • Fellépők: Margaret Island, Punnany Massif, Négyes Street, Mága Ernő és Zenekara, Party Art’s OK, Spontán Zenekar.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.

Fülöpháza

Túra, séta

A Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától

  • augusztus 16-án 18.30 óra: Napnyugta a buckák között.
  • Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet, a jegyet kérjük a túravezetőnek a helyszínen bemutatni (max. 20 fő) 

Szeged

Mozi

A Belvárosi moziban

  • 14 óra: Szünidei matiné – Az idő urai.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • augusztus 26-áig: Interaktív tárlatvezetések Balogh Sándor Szonettek című kiállításán.
  • augusztus 27-éig: (B)irodalmi Lépegető – Irány a vadnyugat! – könyves társasjáték.

Koncert, buli

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (Az Erzsébet Ligetben)

  • 21 óra: Stanley Jordan Quartet.

A Szegedi Zsinagógában

  • augusztus 17-én 10 óra: Koncertdélelőtt a Zsinagógában.

Kiállítás

A REÖK-ben

  • augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Wagner Udvarban

  • augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.

A Somogyi-könyvtárban

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
