Programok széles választéka várja a kikapcsolódni vágyókat

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Koncert, buli
A Szentháromság téren és Fő utcán
- augusztus 14-17. között: 27. Csongrádi Borfesztivál.
- Fellépők: Margaret Island, Punnany Massif, Négyes Street, Mága Ernő és Zenekara, Party Art’s OK, Spontán Zenekar.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.
Mórahalom
Színház
A Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban
- 20 óra: Kincsem – musical.
Túra, séta
A Nagyszéksósi Iskola buszmegállótól
- augusztus 16-án 17 óra: Naplementés bivalyos túra.
- Fedezd fel a Nagyszéksós-tó szépségeit este!
- Jelentkezés: 06-70/374-7224, 06-70/445-8293.
Szeged
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- augusztus 16-án 17 óra: Hyppolit, a lakáj.
- augusztus 17-én 10 óra: Liliomfi.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 óra: Barta Tamás Emlékplakett átadó ünnepség és koncert.
A Püspöki Székházban (a Dóm téren)
- 20 óra: Dómkerti Zenés Esték – MOODS Ambient.
Kiállítás
A REÖK-ben
- augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Wagner Udvarban
- augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.
A Somogyi-könyvtárban
- augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
