Programok

1 órája

Hullócsillagok Bugac felett, Lúdas Matyi Mórahalmon és Ars Poeticák a Wagner Udvarban

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

Hullócsillag megfigyelés a programok között
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Bugac 

Túra, séta 

A Puszta Kapuja Információs Központtól 

  • 17 óra: Hullócsillagok Bugac felett. 

Csongrád 

Koncert, buli 

A Szentháromság téren és Fő utcán 

  • augusztus 14-17. között: 27. Csongrádi Borfesztivál. 

Kiállítás 

A Művelődési Központ és Városi Galériában 

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása. 

Mórahalom 

Színház 

A Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban 

  • 20 óra: Lúdas Matyi. 

Szeged 

Színház 

A Szegedi Szabadtéri Játékokon (A Dóm téren) 

  • 21 óra: A 3 testőr. 

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (Az Erzsébet Ligetben) 

  • 21 óra: Tombol az erény. 

Mozi 

A Kárpátia Filmszínházban 

  • augusztus 16-án 17 óra: Hyppolit, a lakáj. 
  • augusztus 17-én 10 óra: Liliomfi. 

Koncert, buli 

A Rakpart 62-ben 

  • 19 óra: Synthpopnight. 

A Szegedi Zsinagógában 

  • augusztus 16-án 21 óra: Éjszaka a Zsinagógában – Zsinagóga bemutató és orgona bemutató koncerttel. 
  • augusztus 17-én 10 óra: Koncertdélelőtt a Zsinagógában. 

Kiállítás 

A REÖK-ben 

  • augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása. 
  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása. 

A Wagner Udvarban 

  • augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás. 

A Somogyi-könyvtárban 

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása. 
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás. 
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás. 

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban 

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás. 

Az Agórában 

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban 

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás. 

A Fekete Házban 

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből. 
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete. 

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás. 
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron. 
