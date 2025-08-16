augusztus 16., szombat

Programok

1 órája

Veterán járművek Csongrádon, naplementés bivalyos túra Mórahalmon

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

Programok Mórahalmon
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Csányi Cintia

Programok

Csongrád 

Túra, séta 

A Csongrádi Gyógyfürdő és Uszodában (Dob u. 3-5.) 

  • ma 10 óra: Makk Marci XII. Egészség- és Sportnap. 

Kiállítás 

A Művelődési Központ és Városi Galériában 

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása. 

Fülöpháza

 Túra, séta 

A Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától 

  • ma 18.30 óra: Napnyugta a buckák között. 

Vásárhely 

Túra, séta 

A Hódmezővásárhelyi Tenisz Klubban (Szabadság tér 95/A.)

  • ma 10 óra: Nyílt Tenisz Nap. 

Koncert, buli 

A Nyugdíjas Lakóparkban (Pető Ferenc u. 4.) 

  • ma 16 óra: Zenélő Park. 

Makó 

Koncert, buli 

A Makovecz téren 

  • ma 19 óra: Zenepaviloni koncertek – C.2.1 koncert.

Mórahalom 

Túra, séta 

A Nagyszéksósi Iskola buszmegállótól 

  • ma 17 óra: Naplementés bivalyos túra. 

Szatymaz 

Közélet 

A Szent István király templomban és parkjában 

  • ma 11 óra: A felújított templom megáldása – A szentmisét Dr. Kiss-Rigó László megyés püspök mutatja be. A szentmise után ebéd a templom parkban. 

Koncert, buli 

A Szent István király templomban 

  • vasárnap 20 óra: Nyáresti orgonakoncertek – Miklósa Erika és Szamosi Szabolcs koncertje. 

Szeged 

Színház 

A Szegedi Szabadtéri Játékokon (A Dóm téren) 

  • ma 21 óra: A 3 testőr. 

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (Az Erzsébet-ligetben) 

  • ma 21 óra: Tombol az erény. 

Mozi 

A Kárpátia Filmszínházban 

  • ma 17 óra: Hyppolit, a lakáj. 
  • vasárnap 10 óra: Liliomfi. 

Közélet 

A Reök-palotában 

  • ma 10 óra: 18 éves a REÖK! – Egész napos ingyenes programsorozat. 

Túra, séta 

A Maty-éren 

  • ma 8.30 óra: IV. Szeged SWIM & RUN & SUP. 
  • ma 9.45 óra: Úszd meg! – Tömegsport teljesítmény úszás mindenkinek. 

A Reök-palotában 

  • ma 10 óra: 18 éves a REÖK – születésnapi ingyenes palotaséták. 

Az Alsóvárosi Napsugaras Tájházban 

  • ma 10 és 14 óra: Alsóváros az irodalomban – kultúrséta. 

Koncert, buli 

A Móra-parkban 

  • ma és vasárnap 18.15 óra: Európai Népek Fesztiválja. 

A Szegedi Zsinagógában 

  • ma 21 óra: Éjszaka a Zsinagógában – Zsinagóga bemutató és orgona bemutató koncerttel. 
  • vasárnap 10 óra: Koncertdélelőtt a Zsinagógában. 

Az Erzsébet-ligetben 

  • vasárnap 14 óra: Sounds of Szeged Piknik. 

Az IH Rendezvényközpontban 

  • vasárnap 15 óra: Nemzetközi Nótafesztivál – Tavasz van a Tisza-parton.

A Napfényfürdő Aquapolisban 

  • vasárnap 14 óra: Daytimne Aquapolis Strandparty. 

Kiállítás 

A REÖK-ben 

  • augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása. 
  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása. 

A Wagner Udvarban 

  • augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás. 

A Somogyi-könyvtárban 

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása. 
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás. 
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás. 

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban 

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás. 

Az Agórában 

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban 

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás. 

A Fekete Házban 

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből. 
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete. 

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás. 
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron. 

Szentes 

Túra, séta 

A Gólyás Házban 

  • ma 9 óra: Szentesi Gasztro- és Kézműves Piac. 

Koncert, buli 

A Tiszai partfürdőn 

  • ma 13 óra: 10. Tiszai Halászléfőző Fesztivál. 

A Művelődési és Ifjúsági Házban 

  • ma 16 óra: Népzenei találkozó – A Szentesi Pengető Citerazenekar 30 éves jubileuma.

 

