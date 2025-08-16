Veterán járművek Csongrádon, naplementés bivalyos túra Mórahalmon

Programok
Programok
Csongrád
Túra, séta
A Csongrádi Gyógyfürdő és Uszodában (Dob u. 3-5.)
- ma 10 óra: Makk Marci XII. Egészség- és Sportnap.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.
Fülöpháza
Túra, séta
A Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától
- ma 18.30 óra: Napnyugta a buckák között.
Vásárhely
Túra, séta
A Hódmezővásárhelyi Tenisz Klubban (Szabadság tér 95/A.)
- ma 10 óra: Nyílt Tenisz Nap.
Koncert, buli
A Nyugdíjas Lakóparkban (Pető Ferenc u. 4.)
- ma 16 óra: Zenélő Park.
Makó
Koncert, buli
A Makovecz téren
- ma 19 óra: Zenepaviloni koncertek – C.2.1 koncert.
Mórahalom
Túra, séta
A Nagyszéksósi Iskola buszmegállótól
- ma 17 óra: Naplementés bivalyos túra.
Szatymaz
Közélet
A Szent István király templomban és parkjában
- ma 11 óra: A felújított templom megáldása – A szentmisét Dr. Kiss-Rigó László megyés püspök mutatja be. A szentmise után ebéd a templom parkban.
Koncert, buli
A Szent István király templomban
- vasárnap 20 óra: Nyáresti orgonakoncertek – Miklósa Erika és Szamosi Szabolcs koncertje.
Szeged
Színház
A Szegedi Szabadtéri Játékokon (A Dóm téren)
- ma 21 óra: A 3 testőr.
Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon (Az Erzsébet-ligetben)
- ma 21 óra: Tombol az erény.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- ma 17 óra: Hyppolit, a lakáj.
- vasárnap 10 óra: Liliomfi.
Közélet
A Reök-palotában
- ma 10 óra: 18 éves a REÖK! – Egész napos ingyenes programsorozat.
Túra, séta
A Maty-éren
- ma 8.30 óra: IV. Szeged SWIM & RUN & SUP.
- ma 9.45 óra: Úszd meg! – Tömegsport teljesítmény úszás mindenkinek.
A Reök-palotában
- ma 10 óra: 18 éves a REÖK – születésnapi ingyenes palotaséták.
Az Alsóvárosi Napsugaras Tájházban
- ma 10 és 14 óra: Alsóváros az irodalomban – kultúrséta.
Koncert, buli
A Móra-parkban
- ma és vasárnap 18.15 óra: Európai Népek Fesztiválja.
A Szegedi Zsinagógában
- ma 21 óra: Éjszaka a Zsinagógában – Zsinagóga bemutató és orgona bemutató koncerttel.
- vasárnap 10 óra: Koncertdélelőtt a Zsinagógában.
Az Erzsébet-ligetben
- vasárnap 14 óra: Sounds of Szeged Piknik.
Az IH Rendezvényközpontban
- vasárnap 15 óra: Nemzetközi Nótafesztivál – Tavasz van a Tisza-parton.
A Napfényfürdő Aquapolisban
- vasárnap 14 óra: Daytimne Aquapolis Strandparty.
Kiállítás
A REÖK-ben
- augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Wagner Udvarban
- augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.
A Somogyi-könyvtárban
- augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Túra, séta
A Gólyás Házban
- ma 9 óra: Szentesi Gasztro- és Kézműves Piac.
Koncert, buli
A Tiszai partfürdőn
- ma 13 óra: 10. Tiszai Halászléfőző Fesztivál.
A Művelődési és Ifjúsági Házban
- ma 16 óra: Népzenei találkozó – A Szentesi Pengető Citerazenekar 30 éves jubileuma.
