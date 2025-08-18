augusztus 18., hétfő

Programok

1 órája

Éjszakai városnézés, kiállítások és augusztus 20-ai programok a vármegyében

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

Programok Szegeden
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád 

Kiállítás 

A Művelődési Központ és Városi Galériában 

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása. 

Ópusztaszer 

Túra, séta 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 

  • augusztus 20-án 10 óra: Szent István-nap. 

Előadások, kézműves bemutatók, lovasbemutatók, íjászat. 

Szeged 

Túra, séta 

A Széchenyi tér (Szeged Étterem előtt) elől

  • augusztus 22-én 21 óra: Szeged Fényei – különleges éjszakai városnézés. 

[email protected], https://szegedikisvonat.hu/ 

Koncert, buli 

A Szegedi Zsinagógában 

  • augusztus 20-án 10 óra: Zsinagóga bemutató és Dr. Bednarik Anasztázia orgonakoncertje. 

A Novo Square Étterem teraszán 

  • augusztus 20-án 18 óra: Ünnepeljünk együtt! Látványfőzés. 

A finom italok mellett, bőséges büféasztallal is várunk Benneteket! 

Asztalfoglalás: https://reservours.com/novosquareszeged/tablereservation

e-mail: [email protected], telefon: 06-30/545-3535

Kiállítás 

A REÖK-ben 

  • augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása. 
  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása. 

A Wagner Udvarban 

  • augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás. 

A Somogyi-könyvtárban 

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása. 
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás. 
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás. 

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban 

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás. 

Az Agórában 

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban 

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás. 

A Fekete Házban 

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből. 
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete. 

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás. 
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron. 

 

 

