Programok
39 perce
Ünnepi programok a vármegyében
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Kossuth téren
- augusztus 20-án 9 óra: Csongrádi Szent István Napi Ünnepség.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.
Mórahalom
Színház
A Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban
- augusztus 20-án 20 óra: István, a mi urunk.
Közélet
Az Ezer Év Parkjában
- augusztus 20-án 10 óra: Őseink nyomában.
- Kézműves foglalkozások, szakvezetések.
Koncert, buli
A Mórahalmi Szent László király templomkertben
- ma 18 óra: A Homokhátság búcsú ünnepe.
Ópusztaszer
Túra, séta
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
- augusztus 20-án 10 óra: Szent István-nap.
- Előadások, kézműves bemutatók, lovasbemutatók, íjászat.
Szeged
Mozi
A Belvárosi moziban
- augusztus 20-án 14 óra: Szünidei matiné – Így neveld a sárkányodat.
- augusztus 20-án 20 óra: Senki 2.
Közélet
A Széchenyi téren
- ma 16 óra: Államalapítás Ünnepe – koncertek, tánciskola bemutató.
- augusztus 20-án 15.15: Államalapítás Ünnepe – térzene, díszünnepség.
Koncert, buli
A Dómban
- ma 20 óra: OrgonaPont – Pálúr János koncertje.
A Szegedi Zsinagógában
- augusztus 20-án 10 óra: Zsinagóga bemutató és Dr. Bednarik Anasztázia orgonakoncertje.
A Novo Square Étterem teraszán
- augusztus 20-án 18 óra: Ünnepeljünk együtt! Látványfőzés.
- A finom italok mellett, bőséges büféasztallal is várunk Benneteket!
- Asztalfoglalás: https://reservours.com/novosquareszeged/tablereservation e-mail: [email protected], telefon: 06-30/545-3535
Kiállítás
A REÖK-ben
- augusztus 20-áig: Mielőtt – Trokán Nóra fotókiállítása.
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Wagner Udvarban
- augusztus 20-áig: Ars Poeticák – szabadtéri kiállítás.
A Somogyi-könyvtárban
- augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre