Programok
22 perce
Koncert, túra, kiállítás, összeszedtük a vármegye teljes program kínálatát
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Justh Gyula u. 43. szám alatt
- 17 óra: Szabad-Tér – Nagy Gábor festőművész Átkelés/Crossing c. életmű albumának bemutatója.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.
Szeged
Mozi
A Kárpátia Fimszínházban
- augusztus 23-án 17 óra: Macskajáték.
- augusztus 24-én 10 óra: János vitéz.
A Belvárosi moziban
- augusztus 27-éig: 12. Vertigo Filmhét.
Túra, séta
A Széchenyi tér (Szeged Étterem előtt) elől
- augusztus 22-én 21 óra: Szeged Fényei – különleges éjszakai városnézés. [email protected], https://szegedikisvonat.hu/
Koncert, buli
A Szegedi Zsinagógában
- augusztus 24-én 10 óra: Virág és zene – kertbemutató és orgonakoncert.
Kiállítás
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre