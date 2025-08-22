augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

52 perce

Egy nap több élmény is belefér: mutatjuk, miből válogathatsz

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban. 

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • augusztus 23-áig: Veterán járművek kiállítása.

Mórahalom

Színház

A Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban

  • 20 óra: Hófehérke és a hét törpe.

Szeged

Színház

Az Erzsébet-ligetben

  • augusztus 24-éig: SZINkópé Fesztivál.

Mozi

A Kárpátia Fimszínházban

  • augusztus 23-án 17 óra: Macskajáték.
  • augusztus 24-én 10 óra: János vitéz.

A Belvárosi moziban

  • augusztus 27-éig: 12. Vertigo Filmhét.

Túra, séta

A Széchenyi tér (Szeged Étterem előtt) elől

Koncert, buli

A Rakpart 62-ben

  • 20 óra: Hauber Zsolt x Bonanza Banzai.

A Szegedi Zsinagógában

  • augusztus 24-én 10 óra: Virág és zene – kertbemutató és orgonakoncert.

Kiállítás

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu