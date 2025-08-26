augusztus 26., kedd

Programok

2 órája

Ennél jobb szórakozásra nincs szükséged, mutatjuk a felhozatalt

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Egy nő a függőfotelben válogat a programok között.
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanád vármegyében élőket. Fotó: Shutterstock

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • 18 óra: 29. Könyvklub.

Szeged

Mozi

A Belvárosi moziban

  • augusztus 27-éig: 12. Vertigo Filmhét.

A Megálló Közösségi Házban

  • 21 óra: Megálló Kertmozi: Vili, a veréb (1989).

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • 8 óra: Nyárzáró Kütyükavalkád.
  • 16 óra: Válás, szakítás, krízis…? A legnehezebb döntés: maradni… vagy elengedni? – előadás.

Koncert, buli

A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban

  • augusztus 27-30. között: Coca-Cola SZIN.

A Szegedi Zsinagógában

  • augusztus 31-én 11 óra: Csupor Balázs orgonakoncertje.

Kiállítás

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • augusztus 28-áig: Szonettek – Balogh Sándor szobrászművész kiállítása.
  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron

 

