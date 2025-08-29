Programok
2 órája
A SZIN-től hangos most a környék, de vannak más érdekes programok is
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Csongrád
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- 18 óra: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállításának megnyitója. A kiállítás szeptember 20-áig megtekinthető.
Mórahalom
Színház
A Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban
- 20 óra: Csináljuk a fesztivált! – ráadás gálaelőadás.
Szeged
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- augusztus 30-án 17 óra: Moszkva tér.
- augusztus 31-én 10 óra: Szeleburdi vakáció.
Közélet
Az Agórában
- 9 óra: Utazás a naprendszerben – Kis kutatók délelőttje.
Túra, séta
A Szegedi Vadasparkban
- 18 óra: Állatkertek Éjszakája.
Koncert, buli
A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban
- augusztus 27-30. között: Coca-Cola SZIN.
Kiállítás
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron
