Programok

55 perce

A SZIN-től hangos most a környék, de vannak más érdekes programok is

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

A SZIN-en is rengeteg program várja az érdeklődőket.
Rengeteg program várja a környékbelieket. Fotó: Karnok Csaba

Programok Csongrád-Csanádban

Csongrád

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • 18 óra: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállításának megnyitója. A kiállítás szeptember 20-áig megtekinthető.

Mórahalom

Színház

A Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban

  • 20 óra: Csináljuk a fesztivált! – ráadás gálaelőadás.

Szeged

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • augusztus 30-án 17 óra: Moszkva tér.
  • augusztus 31-én 10 óra: Szeleburdi vakáció.

Közélet

Az Agórában

  • 9 óra: Utazás a naprendszerben – Kis kutatók délelőttje.

Túra, séta

A Szegedi Vadasparkban

  • 18 óra: Állatkertek Éjszakája.

Koncert, buli

A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban

Kiállítás

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • augusztus 29-éig: A Mikisz-varázs – kiállítás.

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron

 

