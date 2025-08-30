augusztus 30., szombat

Programok

1 órája

Olyan pörgős programok várnak rád, hogy csak győzd tartani a lépést

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Programok
Tovább pörög a SZIN, de egyéb programok is várnak a környéken. Fotó: Karnok Csaba

Programok Csongrád-Csanádban

Csongrád

Koncert, buli

A Tisza Presszóban

  • ma 19 óra: Vad Fruttik.

Kiállítás

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.

Sándorfalva

Túra, séta

A Nádastó Szabadidőparkban

  • ma 9 óra: III. Sándorfalvi Bivalyfutás – terepakadályfutó verseny.

Szatymaz

Túra, séta

A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen

  • ma 9 óra: Nyárzáró túra a Fehér-tó körül.

Szeged

Színház

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban

  • ma 20 óra: Magyar Zombi – szabadtéri színház.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • ma 17 óra: Moszkva tér.
  • vasárnap 10 óra: Szeleburdi vakáció.

Túra, séta

  • ma 14 óra: Alsóváros az irodalomban – kultúrséta.

Koncert, buli

A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban

A Szegedi Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Csupor Balázs orgonakoncertje.

Kiállítás

Az Agórában

  • szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.

A Somogyi-könyvtárban

  • szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
  • szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.

A REÖK-ben

  • szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron

 

