Programok
1 órája
Olyan pörgős programok várnak rád, hogy csak győzd tartani a lépést
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok Csongrád-Csanádban
Csongrád
Koncert, buli
A Tisza Presszóban
- ma 19 óra: Vad Fruttik.
Kiállítás
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- szeptember 20-áig: PleinAir 24 Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása.
Sándorfalva
Túra, séta
A Nádastó Szabadidőparkban
- ma 9 óra: III. Sándorfalvi Bivalyfutás – terepakadályfutó verseny.
Szatymaz
Túra, séta
A Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhelyen
- ma 9 óra: Nyárzáró túra a Fehér-tó körül.
Szeged
Színház
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
- ma 20 óra: Magyar Zombi – szabadtéri színház.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- ma 17 óra: Moszkva tér.
- vasárnap 10 óra: Szeleburdi vakáció.
Túra, séta
- ma 14 óra: Alsóváros az irodalomban – kultúrséta.
Koncert, buli
A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartmanban
- augusztus 27-30. között: Coca-Cola SZIN.
A Szegedi Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Csupor Balázs orgonakoncertje.
Kiállítás
Az Agórában
- szeptember 1-éig: Kalmár 120 – kiállítás.
A Somogyi-könyvtárban
- szeptember 3-áig: Egy életmű díszletei – Varga Mátyásra emlékező kamarakiállítás.
- szeptember 3-áig: Földrészek kincsei – Nemzetközi pénz- és éremtörténeti kiállítás.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- szeptember 5-éig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon I. rész – fotókiállítás.
A REÖK-ben
- szeptember 14-éig: : elemek – Géczi János dekollázsainak kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre