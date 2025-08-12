Exkluzív tárlatvezetés a REÖK-ben: a dekollázs mestere felfedi titkait

Az Elemek című kiállítás alkotója három kivételes vendéggel közösen, egy alkotói tárlatvezetés keretében, egészen különleges betekintést nyújt a REÖK-palota második emeletén látható kiállításba. A Géczi János a neves kutató házaspárral, Orbán Jolánnal, Boros Jánossal és gyermekükkel, a Junior Prima díjas zongoraművésszel, Boros Mihállyal az érdeklődőket bevonó, kötetlen tárlatbejáró beszélgetés keretében új megvilágításba helyezi a ritkán látott Géczi-alkotások sajátosságait – tájékoztatott Kertész Lilli sajtóreferens.

A neves kutató-házaspár és Junior Prima díjas fiuk társaságában tart alkotói tárlatvezetést Géczi János a REÖK-ben.

Dekollázs, mely esztétikai élménye mellett társadalmi fejtegetésre is indít

A dekollázs fogalma azokat a technikákat foglalja össze, melyekkel a művész meglévő dolgokat elemeire bontva új alkotást hoz létre.

A köztéri reklámplakát médiumából, roncsolásos technika segítségével kiinduló művek egyszerre adnak át korszellemet és szemlélhetők l’art pour l’art, tisztán esztétikai élményként.

Az Elemek kiállítás darabjaiban megelevenedik a művész sokoldalúsága és szerteágazó kutatói háttere, melyek társadalmi fejtegetésre indítják a befogadót, miközben tisztán művészeti alkotásként is figyelemre méltó.

Alkotói tárlatvezetés kiemelkedő gondolkodókkal

Géczi János képzőművészi tevékenysége egy tőről fakad a polihisztor sokrétű munkásságával: József Attila-díjas író, egyetemi oktatóként élettudomány- és művelődéstörténetet, nevelés- és szimbólumtörténetet, antropológiát oktat. Orbán Jolán irodalmár-irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA köztestületi tagja, Jacques Derrida tanainak első számú hazai kutatója. Férje, Boros János eredeti végzettsége szerint okleveles vegyészmérnök, majd Svájcban, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban folytatott filozófiai tanulmányokat, az MTA doktora, nem utolsó sorban pedig Széchenyi-díjas oktató. Gyermekük, Boros Mihály Junior Prima díjas, a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjas zongoraművész.