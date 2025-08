Titkok és tündérek nyomában: miért kellett levakarni a gyönyörű vízi lényeket a Reök-palota falairól?

Javában zajlanak a REÖK szívének felújítási munkálatai. Millió apró ecsetvonással újul meg a zöld szalon, Reök Iván egykori dolgozószobájának szemet gyönyörködtető fali díszítése. Ez az épület egyetlen helyisége, amelynek falai megőrizték az eredeti, festett dekorréteget. A restaurálás apropóját a REÖK augusztus 16-án esedékes születésnapja adja, amelynek méltó megünneplésére is lelkes előkészületek zajlanak. A Regionális Összművészeti Központ 18, az annak otthont adó Reök-palota 118 éves lesz. A közelgő ünnep alkalmából Nátyi Róbert művészettörténészt, a REÖK vezető kurátorát kértük fel annak felfejtésére, hogy mitől is olyan különleges építészetileg a Reök-palota.

Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora osztott meg titkokat és érdekességeket lapunkkal a Reök-palotáról. Fotó: Karnok Csaba

Reök Iván nemcsak palotát építtetett, de örökséget teremtett

A Reök-palota megrendelője, Reök Iván földbirtokos volt, továbbá a Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal főmérnöke, később királyi főmérnök és országgyűlési képviselő. Nátyi Róbert elmondta, hogy mindemellett számos társadalmi szervezet elnöke és nagy művészetkedvelő is volt, különösen az Art Nouveau stílus, azon belül is a szecesszió nagy rajongója. Ebben nagy szerepet játszhattak messze földön híres festőművész unokabátyja, Munkácsy Mihály párizsi palotájában tett látogatásai is. Munkácsy két festményt is festett Reök Iván feleségéről, az első magyar színházigazgató, Kelemen László dédunokájáról, Kelemen Idáról, aki szintén megbecsült tagja és aktív szervezője volt a szegedi társadalmi életnek.

– Tevékeny nagypolgár volt Reök Iván, ami nem volt ritka a Monarchia Magyarországán. Sok vidéki városnak a polgárság volt a motorja, ők vállalkoztak, ipart vagy mezőgazdaságot fejlesztettek, társadalmi szervezetek élére álltak – fűzte hozzá a művészettörténész.

A világlátott, européer építtető a rendkívül tehetséges, Európa nagyvárosait – Párizst, Brüsszelt, Bécset és Berlint – megjárt, fiatal építészt, Magyar Edét kérte fel a családi palota megtervezésére, aki akkor már nem kisebb jelentőségű és szépségű referenciamunkával büszkélkedhetett, mint a Tábor utcai Goldschmidt-palota, amely mára sajnos rengeteget veszített egykori gazdag díszítettségéből.