7 órája
Ilyet is csak Plesi tud: ötven év magyar rocktörténete három napban – videóval
Három nap, ötven év rocktörténet és megszámlálhatatlan élmény várta a közönséget Szegeden. A Rocktörténeti Műhelytábor legendás zenészekkel, interaktív előadásokkal és díjátadóval teszi felejthetetlenné ezt a három napot. A program csúcspontja a csütörtöki Barta Tamás Emlékplakett átadása és a szuperkoncert.
Augusztus 12–14. között ismét Szeged a hazai rocktörténet fővárosa: három napon át legendás zenészek, történetek és koncertek várják a közönséget a 17. Rocktörténeti Műhelytábor programjain. Az esemény szakmai fővédnöke Neumann Balázs ARTISJUS-díjas zongoraművész és művésztanár, a szervező pedig a szegedi könnyűzenei élet ismert alakja, Pleskonics András, Plesi azaz Dr. Rock.
A Rocktörténeti Műhelytábor sztárvendégei
A tábor idén is az „Élményutazás a magyar rocktörténetben” című interaktív, zenés előadással indult kedden az újszegedi Amigo Klubban. A hallgatóság nemcsak zenét hallgatott, hanem személyesen találkozhatott a szegedi zenei élet többgenerációs tanúival. A nap második felében „50 év 5 órában” címmel rádióműsor-szerű, közös zenei időutazás következett. Augusztus 13-án, szerdán az IH Rendezvényközpontban folytatódott a program: újabb beszélgetések, műhelyelőadások és zenei gyakorlatok várták az érdeklődőket, ismét Neumann Balázs közreműködésével.
Csúcspont: Barta Tamás Emlékplakett és szuperkoncert
A harmadik nap, augusztus 14-én, csütörtökön este 18 órától az IH Café ad otthont a tábor csúcspontjának, a Barta Tamás Emlékplakett átadási ünnepségének. A díjat idén két zenész kapja: László Attila Liszt Ferenc-díjas jazzgitáros és zeneszerző, érdemes művész és Borlai Gergő Máté Péter-díjas dobművész, a nemzetközi jazzélet meghatározó alakja. Az elismerést a díj megalkotója, Józsa Gábor éremművész adja át. A kitüntetettek ajándékkoncertjén Usztics Dániel basszusgitáros is közreműködik, a műsorvezető Pleskonics András lesz. A koncert után a szegedi zenészekkel közös „szuper-session” következik, amelyen számos korábbi díjazott – köztük Mohai Tamás, Papp Gyula, Nagy Ádám és Syl Mohai – is részt vesz.
Emlék és hagyomány
A Barta Tamás Emlékplakett története 2014-ben kezdődött, amikor Dr. Sipos Zoltán, Pleskonics András és Józsa Gábor közösen döntöttek úgy, hogy a legendás LGT-gitáros emlékét méltó módon őrzik. 2017 óta évente adják át a díjat olyan művészeknek, akik szakmai és emberi értékeikkel egyaránt kiemelkednek.
Modern biztosítóberendezést kapott a Szeged–Röszke vasútvonal
Szegedi hírek
- Ötezer gumikacsa szeli hamarosan a Tisza hullámait a jótékonyság jegyében
- 15 éves a Bogyó és Babóca – új mesék a szélesvásznon, amiket nem hagyhatsz ki
- Itt piknikeznek a szegediek a nyári napokon: mutatjuk a legjobb helyeket
- Ez a szegedi varrónő lehet egy eltűnőben lévő szakma utolsó örököse
- Feszült helyzet: nincs parkolási lehetőség a Dugonics temető mellett – kint jártunk a helyszínen és megéztük a saját szemünkkel