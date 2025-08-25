augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

3 órája

Apró szegedi sárkányok élnek a Somogyi-könyvtár környékén – nem is hinnéd, milyen lakókra utal a Somogyi-könyvtár kreatív táblája

Címkék#Sárkányok#figyelem#Somogyi-könyvtár#hüllők

Sárkánylakot találtak Szegeden. A Somogyi-könyvtár egy humoros felirattal hívja fel a figyelmet a környék gyíkjaira.

Munkatársunktól

A Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtárának bejárata mellett, egy csatornacső fölött papírra nyomtatott tábla tűnt fel: „Könyvtári sárkánylak”. A felirat mosolyt csal az arra járók arcára, hiszen a környéken valóban sok a gyík, így a humoros ötlet szinte adta magát. A könyvtár dolgozói éppen szabadságon vannak, ezért nem tudtuk megkérdezni őket, mi volt a kreatív felirat apropója. A téma azonban lehetőséget kínál, hogy megismerkedjünk ezekkel a különleges kis hüllőkkel.

Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtára előtt sárkányok élnek
A Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtára mellett egy ötletes tábla jelzi, hogy gyíkok élnek a környéken. Fotó: Karnok Csaba

Színes szomszédait óvja a Somogyi-könyvtár

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatai szerint Magyarországon 18 különböző hüllőfaj él. A vármegyében többek között a következő három gyíkfaj fordulhat elő:

  • Zöld gyík – Hazánk legnagyobb testű gyíkja, teljes testhossza akár a 40 centimétert is elérheti. A hímek legtöbbször erőteljes smaragdzöld színűek, míg a nőstények barnászöld árnyalatúak, foltosak.
  • Fürge gyík – Szürkésbarna a színük, a hímek oldalai és lábai fűzöldek vagy sárgás árnyalatúak.
  • Homoki gyík – Egzotikus külsejű, apró élőlény. Teste mindössze 6–8 centiméteres, farka pedig akár a kétszerese is lehet testhosszának. A hímek hátán élénkzöld sáv fut, oldalai barna foltosak, erről könnyen felismerhetők.

Magyarországon védett állatok

A zöld gyík és a fürge gyík hazánkban gyakori, nem veszélyeztetett fajok, lakóhelyeiket tekintve sem válogatósak. Mégis egyre inkább az ember veszi át az uralmat élőhelyeik felett: beépítik, illetve mezőgazdasági célra használják. Ráadásul számos ragadozó állat is vadászik rájuk. Magyarországon – mint minden hüllő és kétéltű – védettek. Természetvédelmi értékük 25 000 forint.

A homoki gyík elsősorban a nyílt homokpusztagyepeken érzi jól magát, ám ezen élőhelyek jelentős részét a múltban beerdősítették. További veszélyt jelentenek rájuk például a crossmotorok és a quadok, amelyek károsítják a területet. A faj fennmaradását csak a meglévő élőhelyek tudatos, hosszú távú megőrzése és kezelése biztosíthatja. Természetvédelmi értéke 50 000 forint.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu