Apró szegedi sárkányok élnek a Somogyi-könyvtár környékén – nem is hinnéd, milyen lakókra utal a Somogyi-könyvtár kreatív táblája

A Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtárának bejárata mellett, egy csatornacső fölött papírra nyomtatott tábla tűnt fel: „Könyvtári sárkánylak”. A felirat mosolyt csal az arra járók arcára, hiszen a környéken valóban sok a gyík, így a humoros ötlet szinte adta magát. A könyvtár dolgozói éppen szabadságon vannak, ezért nem tudtuk megkérdezni őket, mi volt a kreatív felirat apropója. A téma azonban lehetőséget kínál, hogy megismerkedjünk ezekkel a különleges kis hüllőkkel.

A Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtára mellett egy ötletes tábla jelzi, hogy gyíkok élnek a környéken. Fotó: Karnok Csaba

Színes szomszédait óvja a Somogyi-könyvtár

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatai szerint Magyarországon 18 különböző hüllőfaj él. A vármegyében többek között a következő három gyíkfaj fordulhat elő:

Zöld gyík – Hazánk legnagyobb testű gyíkja, teljes testhossza akár a 40 centimétert is elérheti. A hímek legtöbbször erőteljes smaragdzöld színűek, míg a nőstények barnászöld árnyalatúak, foltosak.

Fürge gyík – Szürkésbarna a színük, a hímek oldalai és lábai fűzöldek vagy sárgás árnyalatúak.

Homoki gyík – Egzotikus külsejű, apró élőlény. Teste mindössze 6–8 centiméteres, farka pedig akár a kétszerese is lehet testhosszának. A hímek hátán élénkzöld sáv fut, oldalai barna foltosak, erről könnyen felismerhetők.

Magyarországon védett állatok

A zöld gyík és a fürge gyík hazánkban gyakori, nem veszélyeztetett fajok, lakóhelyeiket tekintve sem válogatósak. Mégis egyre inkább az ember veszi át az uralmat élőhelyeik felett: beépítik, illetve mezőgazdasági célra használják. Ráadásul számos ragadozó állat is vadászik rájuk. Magyarországon – mint minden hüllő és kétéltű – védettek. Természetvédelmi értékük 25 000 forint.

A homoki gyík elsősorban a nyílt homokpusztagyepeken érzi jól magát, ám ezen élőhelyek jelentős részét a múltban beerdősítették. További veszélyt jelentenek rájuk például a crossmotorok és a quadok, amelyek károsítják a területet. A faj fennmaradását csak a meglévő élőhelyek tudatos, hosszú távú megőrzése és kezelése biztosíthatja. Természetvédelmi értéke 50 000 forint.