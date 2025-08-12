11 órája
Világsztár gitárzsenit hoz Szegedre a nyár egyik legkülönlegesebb koncertje
Augusztus 13-án világsztár érkezik Szegedre. A Stanley Jordan vezette kvartett egyedi hangzást és lenyűgöző zenei technikát ígér. A közönség improvizatív dzsessz élményre számíthat, amiben egy Szegedről elszármazott zenész is közreműködik.
Stanley Jordan neve a dzsessz világában egyet jelent a különleges hangzással és a virtuóz előadással. A Szegedi Szabadtéri Játékok műsora egy igazán különleges zenei csemegével bővül: augusztus 13-án, szerdán egy valódi világklasszis kvartett lép színpadra az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A legendás amerikai dzsesszgitáros, négyszeres Grammy-jelölt Stanley Jordan vezette zenekar vonzó, modern kamarazenei élményt ígér.
Stanley Jordan: a gitár zongoristája
A Jordan Quartet társaival – a walesi sztárbasszusgitáros Laurence Cottle-lel és két kiváló magyar ütősművésszel, Horváth Kornéllal és a szegedi Dörnyei Gáborral – egyedülálló zenei utazásra hívja a közönséget. Jordan különösen ismert a tapping technikája révén, amely szó szerint “zongorázó gitárt” eredményez, így játéka igazi zenei látványosság.
Zenei világok találkozása
A koncerten észak- és dél-amerikai, afrikai és európai zenei hagyományok improvizatív dzsesszei találkoznak közismert slágerekkel, melyeket a Stanley Jordan Quartet professzionális, ugyanakkor közvetlen előadásmódja tesz igazán emlékezetessé.
A jegyek még elérhetőek a Szegedi Szabadtéri Játékok hivatalos jegyértékesítési felületén.
