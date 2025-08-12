Világsztár gitárzsenit hoz Szegedre a nyár egyik legkülönlegesebb koncertje

Stanley Jordan neve a dzsessz világában egyet jelent a különleges hangzással és a virtuóz előadással. A Szegedi Szabadtéri Játékok műsora egy igazán különleges zenei csemegével bővül: augusztus 13-án, szerdán egy valódi világklasszis kvartett lép színpadra az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A legendás amerikai dzsesszgitáros, négyszeres Grammy-jelölt Stanley Jordan vezette zenekar vonzó, modern kamarazenei élményt ígér.

Stanley Jordan különleges koncerttel és a szegedi Dörnyei Gáborral érkezik az Újszegedi Szabadtéri Színpadra. Archív fotó: DM

Stanley Jordan: a gitár zongoristája

A Jordan Quartet társaival – a walesi sztárbasszusgitáros Laurence Cottle-lel és két kiváló magyar ütősművésszel, Horváth Kornéllal és a szegedi Dörnyei Gáborral – egyedülálló zenei utazásra hívja a közönséget. Jordan különösen ismert a tapping technikája révén, amely szó szerint “zongorázó gitárt” eredményez, így játéka igazi zenei látványosság.

Zenei világok találkozása

A koncerten észak- és dél-amerikai, afrikai és európai zenei hagyományok improvizatív dzsesszei találkoznak közismert slágerekkel, melyeket a Stanley Jordan Quartet professzionális, ugyanakkor közvetlen előadásmódja tesz igazán emlékezetessé.