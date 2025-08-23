32 perce
Még el sem indult a jövő évad, máris teltházas előadással büszkélkedhet a Szabadtéri
Mintegy 80 ezer nézője volt idén a szegedi csillagtetős színházi előadásoknak. A szabadtéri emlékezetes évadot zárt esős előadással, egy legenda visszatérésével és 95 százalékos átlagnézettséggel. A részletekről a főigazgatóval beszélgettünk.
Összesen mintegy 80 ezer néző látogatott el idén a Szegedi Szabadtéri Játékokra, mely ezzel a tavalyi évad után a második legsikeresebb szezonja volt a csillagtetős színháznak. A 33 este közül számos teltházat vonzott, ráadásul a Dóm téren három saját kiállítású produkció került színpadra, melyre korábban még nem volt példa.
Az idei évaddal kapcsolatban különösen megtisztelőnek tartom, hogy újra együttműködtünk a Magyar Állami Operaházzal, illetve 34 év után visszatért rendezőként Szinetár Miklós. Az így létrejött Cigánybáró volt az első teltházas előadásunk
– kezdte az évadértékelés Barnák László főigazgató. Ezt követően pedig kiemelte a három saját produkciót: az Ezeregy éjszakát, mely immár harmadik éve látható, a Rebeccát, mely második évét taposta, illetve A 3 testőrt, melyből öt teltházas előadást tartottak.
Így zajlott a kulisszák mögött az elhíresült esős Rebecca előadás
Az az emlékezetes Rebecca-est, amikor esőben játszottuk végig az előadást, felrobbantotta az internetet. A nézők nagyon hálásak voltak, hogy megnézhették ilyen körülmények között is az előadást. Tudni kell, hogy minden ilyen döntés esetében az a legfontosabb, hogy a színpadi szereplők biztonságban legyenek. Ebben a darabban én is szerepeltem, így a takarásban folyamatosan zajlottak az egyeztetések. A táncosok például a rohangálást nagy karmozdulatokra cserélték a koreográfiában és az utolsó előtti jelenetnél nem vittük be a lépcsőt sem. De a meteorológiai szolgálattal is folyamatosan kapcsolatban voltunk, és a számításoknak megfelelően csak a tapsrendnél szakadt le az ég. Igazából ha már az első felvonás véget ért, az előadás szabályaink értelmében bemutatottnak tekinthető, de mivel tudjuk, hogy sokan az ország más részeiből érkeznek, mindig az a törekvésünk, hogy ha lehet, végigjátszuk a darabokat
– beszélt a viharos est kulisszatitkairól lapunknak Barnák László. Hozzátette: A 3 testőr utolsó napján, illetve az újszegedi szabadtéri Sissi és a Mozi Swing estjein is volt némi csepergés, esőnapot azonban csak a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjére kellett hirdetni.
A szabadtéri jelentős turisztikai értéke is a városnak
A főigazgató azt mondta, a Dóm téri előadások 95 százalék körüli átlagos telítettséggel futottak, mely kiemelkedően jónak számít egy olyan időszakban, amikor fesztiválok szűnnek meg.
Ráadásul az önkormányzat kiemelt támogatása mellett csupán a jegybevételekre számíthatunk, így a működés nem a nyereségességről, hanem a fenntartásról szól. Ma már egyértelmű, hogy hazánkban a legnagyobb szabású darabok itt láthatók, nem véletlen, hogy a fesztivál negyedjére is elnyerte a legkiválóbb fogyasztói és üzleti márkáknak járó Superbrands-díjat. Ez azonban sok pénzbe is kerül. A város támogatása nélkül ezt nem tudnánk megvalósítani, de vissza is adunk azzal, hogy a szabadtéri jelentős turisztikai vonzerőt jelent. A vendégeink kétharmada nem a vármegyéből érkezik
– mondta Barnák László.
Olyan műfajokat játszanak, amelyekre a legnagyobb igény van
A szabadtérit az utóbbi években többször kritika érte a bemutatott művek műfaji egysíkúságával kapcsolatosan. Barnák László azonban úgy véli, évi 70-80 ezer embert csak akkor tudnak idevonzani, ha azt kínálják, amire a legnagyobb igény van. Ez pedig a közönségfelmérés eredményei alapján a musical és a vígjáték.
Ugyanakkor a Szegedi Nemzeti Színház élen jár a műfaji sokszínűségben: mi vagyunk az egyetlen vidéki teátrum, melyben évadonként 3 opera is látható
– tette hozzá a főigazgató.
Ami a jövőt illeti, Barnák László elárulta, már a program meghirdetése előtt úgy tűnik, hogy van egy teltházas előadásuk. A 3 testőrre ugyanis – mely már biztos, hogy visszatér – előzetes jegyvásárlóként eddig közel 2 ezren regisztráltak. Ha mindenki csak két jegyet vált, már azzal is megtelik a nézőtér egy estére.
Lila tenger lepte el a pusztát, lenyűgöző látványt nyújt a sóvirág virágzása – videóval
Felrobbant a kommentszekció: hajléktalanok helyzete borzolja a kedélyeket Szegeden