Még el sem indult a jövő évad, máris teltházas előadással büszkélkedhet a Szabadtéri

Összesen mintegy 80 ezer néző látogatott el idén a Szegedi Szabadtéri Játékokra, mely ezzel a tavalyi évad után a második legsikeresebb szezonja volt a csillagtetős színháznak. A 33 este közül számos teltházat vonzott, ráadásul a Dóm téren három saját kiállítású produkció került színpadra, melyre korábban még nem volt példa.

Idén is tízezreket vonzott a Szegedi Szabadtéri Játékok látványos díszletekkel és teltházas estekkel, a jövő évad pedig már most nagy érdeklődésre tart számot. Fotó: Karnok Csaba

Az idei évaddal kapcsolatban különösen megtisztelőnek tartom, hogy újra együttműködtünk a Magyar Állami Operaházzal, illetve 34 év után visszatért rendezőként Szinetár Miklós. Az így létrejött Cigánybáró volt az első teltházas előadásunk

– kezdte az évadértékelés Barnák László főigazgató. Ezt követően pedig kiemelte a három saját produkciót: az Ezeregy éjszakát, mely immár harmadik éve látható, a Rebeccát, mely második évét taposta, illetve A 3 testőrt, melyből öt teltházas előadást tartottak.

Így zajlott a kulisszák mögött az elhíresült esős Rebecca előadás

Az az emlékezetes Rebecca-est, amikor esőben játszottuk végig az előadást, felrobbantotta az internetet. A nézők nagyon hálásak voltak, hogy megnézhették ilyen körülmények között is az előadást. Tudni kell, hogy minden ilyen döntés esetében az a legfontosabb, hogy a színpadi szereplők biztonságban legyenek. Ebben a darabban én is szerepeltem, így a takarásban folyamatosan zajlottak az egyeztetések. A táncosok például a rohangálást nagy karmozdulatokra cserélték a koreográfiában és az utolsó előtti jelenetnél nem vittük be a lépcsőt sem. De a meteorológiai szolgálattal is folyamatosan kapcsolatban voltunk, és a számításoknak megfelelően csak a tapsrendnél szakadt le az ég. Igazából ha már az első felvonás véget ért, az előadás szabályaink értelmében bemutatottnak tekinthető, de mivel tudjuk, hogy sokan az ország más részeiből érkeznek, mindig az a törekvésünk, hogy ha lehet, végigjátszuk a darabokat

– beszélt a viharos est kulisszatitkairól lapunknak Barnák László. Hozzátette: A 3 testőr utolsó napján, illetve az újszegedi szabadtéri Sissi és a Mozi Swing estjein is volt némi csepergés, esőnapot azonban csak a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjére kellett hirdetni.