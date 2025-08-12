augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

8 órája

Logika, rejtély és adrenalin: ezek a szegedi szabadulószobák mindenkit próbára tesznek

Címkék#szabadulószoba#kínálat#kikapcsolódás

Szeged nem csupán a napfény, de a kikapcsolódás városa is: számtalan program, rendezvény, kulturális intézmény és szórakozási lehetőség van. Ezúttal a szabadulószobák kínálatát vettük számba.

Kis Zoltán

Szeged nem csupán a napfény, de a kikapcsolódás városa is: ezúttal a szabadulószobák kínálatát vettük számba.

szabadulószobák
Szeged nem csupán a napfény, de a kikapcsolódás városa is: ezúttal a szabadulószobák kínálatát vettük számba. Fotó: Shutterstock

A szabadulószoba koncepciója

A szabadulószoba egy olyan játék, amelyben a résztvevőknek előre meghatározott időn belül logikai és ügyességi feladatok megoldásával kell kijutniuk egy szobából vagy egész szobarendszerekből. 

A játék menete

A játékosok – jellemzően 2-6 fős csapatokban – be vannak zárva egy szobába, ahonnan minél gyorsabban kell kiszabadulniuk. A legtöbb játék során logikai, matematikai és ügyességi feladványokkal találkozhatunk: ezeket egyénileg vagy csapatban lehet megoldani. Akad olyan játék, ahol a résztvevők sorsát a szerencsére bízzák, míg máshol konkrét utasítások vannak, amelyeket követve eljuthatnak a következő feladathoz. Lineáris, azaz egymásra épülő, egymást követő feladatok is megjelenhetnek, de találkozhatunk tetszőleges sorrendű feladatsorral is.

Miért hasznos a szabadulószoba?

A fentebb említett komplex feladatok fejlesztik a résztvevők logikai és kognitív képességeit, gondolkodásra sarkallnak, nem utolsósorban nagyszerű csapatépítő funkciója is van. A játékosok általában elvesztik az időérzéküket, magával ragadja őket a válaszkeresés és a feladatok megoldása, így teljes mértékben átélik az úgynevezett flow-élményt.

A szegedi szabadulószobák kínálata

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legjobbra értékelt szegedi szabadulószobák listáját. 

  • Haunted House
  • Exit Game
  • Code Game Szabadulószoba
  • ParaPark Szeged

A felsorolt szabadulószobák között akad olyan, amelynek tematikáját egy történetre fűzték fel, és a kalandorok a történeten haladhatnak végig a különböző szobák feladatainak megoldása során. Jellemző azonban, hogy különböző tematikájú, különböző történetre felfűzött szobák közül válogathatunk, amelyek nem egymásra épülnek, hanem egy-egy tematikát dolgoznak fel: beléphetünk a varázslóiskola mágikus világába, bombákat hatástalaníthatunk, de oknyomozó riporter bőrébe is bújhatunk, ha éppen arra vágyunk.

Logika, nehézségi szintek 

A legtöbb szabadulószoba különböző nehézségű és eltérő feladatokkal várja az adrenalinra vágyókat: belefuthatunk könnyű, közepesen nehéz és nehéz szobákba – így garantáltan mindenki megtalálja a maga számára ideális feladatsort.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu