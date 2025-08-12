Logika, rejtély és adrenalin: ezek a szegedi szabadulószobák mindenkit próbára tesznek

Szeged nem csupán a napfény, de a kikapcsolódás városa is: ezúttal a szabadulószobák kínálatát vettük számba.

Szeged nem csupán a napfény, de a kikapcsolódás városa is: ezúttal a szabadulószobák kínálatát vettük számba. Fotó: Shutterstock

A szabadulószoba koncepciója

A szabadulószoba egy olyan játék, amelyben a résztvevőknek előre meghatározott időn belül logikai és ügyességi feladatok megoldásával kell kijutniuk egy szobából vagy egész szobarendszerekből.

A játék menete

A játékosok – jellemzően 2-6 fős csapatokban – be vannak zárva egy szobába, ahonnan minél gyorsabban kell kiszabadulniuk. A legtöbb játék során logikai, matematikai és ügyességi feladványokkal találkozhatunk: ezeket egyénileg vagy csapatban lehet megoldani. Akad olyan játék, ahol a résztvevők sorsát a szerencsére bízzák, míg máshol konkrét utasítások vannak, amelyeket követve eljuthatnak a következő feladathoz. Lineáris, azaz egymásra épülő, egymást követő feladatok is megjelenhetnek, de találkozhatunk tetszőleges sorrendű feladatsorral is.

Miért hasznos a szabadulószoba?

A fentebb említett komplex feladatok fejlesztik a résztvevők logikai és kognitív képességeit, gondolkodásra sarkallnak, nem utolsósorban nagyszerű csapatépítő funkciója is van. A játékosok általában elvesztik az időérzéküket, magával ragadja őket a válaszkeresés és a feladatok megoldása, így teljes mértékben átélik az úgynevezett flow-élményt.

A szegedi szabadulószobák kínálata

A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a legjobbra értékelt szegedi szabadulószobák listáját.

Haunted House

Exit Game

Code Game Szabadulószoba

ParaPark Szeged

A felsorolt szabadulószobák között akad olyan, amelynek tematikáját egy történetre fűzték fel, és a kalandorok a történeten haladhatnak végig a különböző szobák feladatainak megoldása során. Jellemző azonban, hogy különböző tematikájú, különböző történetre felfűzött szobák közül válogathatunk, amelyek nem egymásra épülnek, hanem egy-egy tematikát dolgoznak fel: beléphetünk a varázslóiskola mágikus világába, bombákat hatástalaníthatunk, de oknyomozó riporter bőrébe is bújhatunk, ha éppen arra vágyunk.

Logika, nehézségi szintek

A legtöbb szabadulószoba különböző nehézségű és eltérő feladatokkal várja az adrenalinra vágyókat: belefuthatunk könnyű, közepesen nehéz és nehéz szobákba – így garantáltan mindenki megtalálja a maga számára ideális feladatsort.