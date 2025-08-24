augusztus 24., vasárnap

Két zenekar adott koncertet

2 órája

Nyáresti hangulat a belvárosban, fúvószenekarok varázsolták el a szegedieket

Címkék#koncert#Fricsay Ferenc#fúvószenekar

Szombaton különleges zenei élmény várta a belvárosba érkezőket. A Szegedi Fúvószenekari Fesztivál keretében két zenekar adott koncertet a Klauzál téren. A közönség vastapssal jutalmazta a fellépőket.

Delmagyar.hu

Szombaton délután igazi zenei csemegében lehetett része azoknak, akik kilátogattak a belváros szívébe: a XVII. Szegedi Fúvószenekari Fesztivál keretében két koncert is felcsendült a Klauzál téren.

Ilyen volt a Szegedi Fúvószenekari Fesztivál.
Szegedi Fúvószenekari Fesztivál a Klauzál téren, ahol a közönség tapssal ünnepelte a zenekarokat. Fotó: Karnok Csaba

Szegedi Fúvószenekari Fesztivál a belvárosban

A programot 17 órakor a Szentes Város Fúvószenekara nyitotta meg, majd a házigazda, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar vette át a stafétát. A zenekarok változatos repertoárral készültek, a klasszikus indulóktól kezdve a könnyedebb dallamokig sokféle műfaj felcsendült, a közönség nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.

Csodás koncertek a belvárosban

Fotók: Karnok Csaba

A Klauzál tér megtelt zenével

A fesztivál a szegedi zenei hagyományokat idézte fel, hiszen a rendezvényt Fricsay Ferenc katonazenekarának egykori térzenéi ihlették, amelyek az 1930-as években rendszeresen szórakoztatták a város polgárait. Az esemény célja idén is az volt, hogy életben tartsa a fúvószenei kultúrát, és közösségi élményt nyújtson a szegedieknek.

Fricsay Ferenc hagyományai nyomán

A hangulatos nyáresti programot sokan választották szombat délutáni kikapcsolódásnak, a tér megtelt érdeklődőkkel. A rendezvényen a részvétel ingyenes volt, így bárki élvezhette a különleges zenei élményt.

 

 

