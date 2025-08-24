Nyáresti hangulat a belvárosban, fúvószenekarok varázsolták el a szegedieket

Szombaton délután igazi zenei csemegében lehetett része azoknak, akik kilátogattak a belváros szívébe: a XVII. Szegedi Fúvószenekari Fesztivál keretében két koncert is felcsendült a Klauzál téren.

Szegedi Fúvószenekari Fesztivál a Klauzál téren, ahol a közönség tapssal ünnepelte a zenekarokat. Fotó: Karnok Csaba

Szegedi Fúvószenekari Fesztivál a belvárosban

A programot 17 órakor a Szentes Város Fúvószenekara nyitotta meg, majd a házigazda, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar vette át a stafétát. A zenekarok változatos repertoárral készültek, a klasszikus indulóktól kezdve a könnyedebb dallamokig sokféle műfaj felcsendült, a közönség nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.