1 órája
Nyáresti hangulat a belvárosban, fúvószenekarok varázsolták el a szegedieket
Szombaton különleges zenei élmény várta a belvárosba érkezőket. A Szegedi Fúvószenekari Fesztivál keretében két zenekar adott koncertet a Klauzál téren. A közönség vastapssal jutalmazta a fellépőket.
Szombaton délután igazi zenei csemegében lehetett része azoknak, akik kilátogattak a belváros szívébe: a XVII. Szegedi Fúvószenekari Fesztivál keretében két koncert is felcsendült a Klauzál téren.
Szegedi Fúvószenekari Fesztivál a belvárosban
A programot 17 órakor a Szentes Város Fúvószenekara nyitotta meg, majd a házigazda, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar vette át a stafétát. A zenekarok változatos repertoárral készültek, a klasszikus indulóktól kezdve a könnyedebb dallamokig sokféle műfaj felcsendült, a közönség nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.
Csodás koncertek a belvárosbanFotók: Karnok Csaba
A Klauzál tér megtelt zenével
A fesztivál a szegedi zenei hagyományokat idézte fel, hiszen a rendezvényt Fricsay Ferenc katonazenekarának egykori térzenéi ihlették, amelyek az 1930-as években rendszeresen szórakoztatták a város polgárait. Az esemény célja idén is az volt, hogy életben tartsa a fúvószenei kultúrát, és közösségi élményt nyújtson a szegedieknek.
Fricsay Ferenc hagyományai nyomán
A hangulatos nyáresti programot sokan választották szombat délutáni kikapcsolódásnak, a tér megtelt érdeklődőkkel. A rendezvényen a részvétel ingyenes volt, így bárki élvezhette a különleges zenei élményt.
Egy villanás döntötte el a Sándorfalva–HFC kuparangadót – galériával