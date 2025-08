Ha kedd, akkor koncert: újdonságokat jelentett be a Szegedi Szimfonikus Zenekar

Hétfőtől indul a bérletezés a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertsorozataira a következő évadban. Egy hónapig a korábbi bérlők válthatják újra megszokott helyeiket, szeptember 8-tól pedig már bárki vehet bérletet. A szólójegyek árusítása szeptember 22-én kezdődik. A zenekarvezetők újdonságokat jelentettek be pénteken.

Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója a bérletes koncertek időpontváltozását jelentette be pénteken. Fotó: Gémes Sándor

Újratervezve: így újulnak meg a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertsorozatai

A klasszikus zene rajongói most is ötféle bérletkonstrukcióból választhatnak. Gyüdi Sándor zenekarigazgató újdonságként jelentette be, hogy az ősszel startoló évadban minden esti klasszikus zenei koncert keddenként lesz.

A Vaszy Viktor- és a Fricsay Ferenc-bérlet a Nagyszínházban kínál 6-6 koncertet. A nyitókoncerttel szeptember 30-án Dubóczky Gergely művészeti vezető folytatja az óriási népszerűségnek örvendő Mahler-sorozatot, ezúttal a III. szimfóniával. A szólista Vörös Szilvia lesz, közreműködik a Magyar Rádió Gyermekkórusa és a Vaszy Viktor Kórus női kara. Mindkét bérletsorozathoz tartozik egy bónusz koncert is a szegedi Dómban, ahol Bach h-moll miséje hangzik majd el.

A tavaly frissen indított, de már az első évben széles rajongótábort megmozgató Esterházy-bérlet koncertjeinek ismét a Kisszínház ad otthont. A Bach-család, az „isteni Mozart” és az Esterházy-hercegek legendás karnagyai is refektorfénybe kerülnek, de a sorozatzáró koncerten az is kiderül, milyen az igazi francia virtus.

Gyüdi Sándor kiemelte, hogy a Korzó Zeneházban zajló matiné koncertek időpontja is változik. A szombati koncerteket és a Csokimatiné programjait is új időpontokban, szombaton 9.30 és 11 órakor tartják majd. Előbbi koncerteket a felnőtteknek és nagyobb gyerekes családoknak ajánlotta a zenekarigazgató, míg a Csokimatiné kedvcsináló koncertjeire a legkisebbeket, legfőképp az óvodás korosztályt várják. Az is kiderült, hogy az apróságok tavalyi nagy kedvence, a Csipkerózsika az évadban újra élvezhető lesz: a Korzó Zeneházból a Kövér Béla Bábszínházba költözik a koprodukció.

– Minden sorozatnak van egyfajta összképe, amely egyrészt kiegyensúlyozottság a repertoárban, tehát mindegyikben van hegedűverseny, zongoraverseny, vokális produkció is. És nem csak műfaji szempontból, de a zenetörténeti korstílusok szempontjából is változatosak: régebbi zenék, 20. századi zenék és néhány kortárs kompozíció is helyet kapott a koncertek műsorában – mondta el Gyüdi Sándor.