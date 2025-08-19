Tematikus esttel készül a Szegedi Vadaspark az Állatkertek Éjszakáján

A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (MÁASZ) tagjai közül tíz állatkertben is – köztük a Szegedi Vadasparkban – idén is különleges esti programokkal várják a látogatókat augusztus 29-én.

A Szegedi Vadaspark idén is különleges esti programokkal várja a látogatókat augusztus 29-én. Fotó: Szegedi Vadaspark Facebook

Tematikus éjszaka a Szegedi Vadasparkban

Hagyományteremtő szándékkal, ám ez alkalommal először, a résztvevő intézmények többsége egy közös tematika mentén szervezik programjaikat. 2025-ben a téma: a „Városi vadon”, amelynek keretei között bemutatják, hogy a vadállatok miként alkalmazkodnak a városias környezethez.

Legyen szó az emeletes házak között repkedő denevérekről, a szemeteskukákat felborogató medvékről, számos állattal kerülhetünk kapcsolatba az egyre markánsabban terjedő városokban. Ezek a találkozások akár komoly konfliktusokig vezethetnek – ezek megelőzéséről, az együttélés szabályairól is szó lesz az éjszaka folyamán.

A program célja

Az est célja, hogy bemutassák milyen vadállatok alkalmazkodnak leginkább a városias környezethez, és hogy milyen veszélyeket rejthet egy-egy lehetséges találkozás. Ezen túl, arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy városi lakosként mit tehetnek az egyes állatcsoportok védelme érdekében.

Állandó programok

Látványos programok és játékok várják idén is a kalandra vágyókat: folyamatos programok várják az érdeklődőket 18 és 20:15 között.

Folyamatos programok

Állati izgalmas bábozások! – a Kövér Béla Bábszínház interaktív előadást tart az Elefántház teraszán

Bátorságpróba és játékos feladatok – az elefántok bemutatóját megelőzően, a medencétől, egészen a házig vezető úton

Állati percek, látványosságok

Természetesen az állatok látványetetése és egyéb programja sem maradhat ki a kínálatból. Számtalan etetést kísérhetünk figyelemmel az Állatkertek Éjszakája során.

Helyszínek és időpontok

18:00: a rozsomákok estebédje

18:30: az orrszarvúk esti fürdője

19:00: az elefántos esti vegetáriánus partija

19:45: az oroszlánok lakomája

21:00: esti nassolás a barnamedvéknél

A látványosságok itt nem állnak meg: 20:15-kor Szabó Szonja tűzzsonglőr speciális effektettel kiegészített tűzzsonglőr bemutatóját csodálhatjuk meg az Elefántház teraszán.