Tematikus esttel készül a Szegedi Vadaspark az Állatkertek Éjszakáján
Állatkertek Éjszakája 2025-ben is. A Szegedi Vadaspark idén is különleges programokkal várja a látogatókat augusztus utolsó péntekén.
A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (MÁASZ) tagjai közül tíz állatkertben is – köztük a Szegedi Vadasparkban – idén is különleges esti programokkal várják a látogatókat augusztus 29-én.
Tematikus éjszaka a Szegedi Vadasparkban
Hagyományteremtő szándékkal, ám ez alkalommal először, a résztvevő intézmények többsége egy közös tematika mentén szervezik programjaikat. 2025-ben a téma: a „Városi vadon”, amelynek keretei között bemutatják, hogy a vadállatok miként alkalmazkodnak a városias környezethez.
Legyen szó az emeletes házak között repkedő denevérekről, a szemeteskukákat felborogató medvékről, számos állattal kerülhetünk kapcsolatba az egyre markánsabban terjedő városokban. Ezek a találkozások akár komoly konfliktusokig vezethetnek – ezek megelőzéséről, az együttélés szabályairól is szó lesz az éjszaka folyamán.
A program célja
Az est célja, hogy bemutassák milyen vadállatok alkalmazkodnak leginkább a városias környezethez, és hogy milyen veszélyeket rejthet egy-egy lehetséges találkozás. Ezen túl, arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy városi lakosként mit tehetnek az egyes állatcsoportok védelme érdekében.
Állandó programok
Látványos programok és játékok várják idén is a kalandra vágyókat: folyamatos programok várják az érdeklődőket 18 és 20:15 között.
Folyamatos programok
- Állati izgalmas bábozások! – a Kövér Béla Bábszínház interaktív előadást tart az Elefántház teraszán
- Bátorságpróba és játékos feladatok – az elefántok bemutatóját megelőzően, a medencétől, egészen a házig vezető úton
Állati percek, látványosságok
Természetesen az állatok látványetetése és egyéb programja sem maradhat ki a kínálatból. Számtalan etetést kísérhetünk figyelemmel az Állatkertek Éjszakája során.
Helyszínek és időpontok
- 18:00: a rozsomákok estebédje
- 18:30: az orrszarvúk esti fürdője
- 19:00: az elefántos esti vegetáriánus partija
- 19:45: az oroszlánok lakomája
- 21:00: esti nassolás a barnamedvéknél
A látványosságok itt nem állnak meg: 20:15-kor Szabó Szonja tűzzsonglőr speciális effektettel kiegészített tűzzsonglőr bemutatóját csodálhatjuk meg az Elefántház teraszán.
