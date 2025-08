Tortát nem kapott, de boldogabb volt bárkinél: így ünnepelték Félixet a Szegedi Vadasparkban – videóval

Az ázsiai elefánt kedvenc csemegéi

Ahogy a legtöbb állat, úgy az elefántok is szeretik a hasukat – most az is kiderült, melyek Félix kedvenc csemegéi.

– A fűszéna, a zöldségek és a különböző gyümölcsök – pontosabban a keksz, a répa, az alma, de az adományokból érkező sárgabarack és görögdinnye is különleges finomságnak számít – árulta el Veprik Róbert.