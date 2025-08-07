1 órája
Erdélyi fafaragók ajándéka díszíti a vármegye legkisebb faluját
Pénteken délelőtt a Páneurópai Kulturális Egyesület felavatja Kövegyen, a Kossuth utcai parkban azt a székelykaput, ami a civil szervezet 3. nyári alkotótáborában készült. A közeli faluházban pedig volt munkatársunk, a faluban született Gyenes Kálmán fotóiból nyílik kiállítás.
Mint beszámoltunk róla, a művésztelepen anyaországi és határon túli magyar művészek, illetve közel kéttucatnyi fiatal vesz részt július 21. és augusztus 10. között. A csanádpalotai székhelyű Páneurópai Kulturális Egyesület eddigi táborait a kisvárosban rendezte, de idén felújítják a Román-Magyar Barátság Házát, ahol dolgozhattak, így került az idei a vármegye legkisebb falujába, a szomszédos Kövegyre az önkormányzat jóvoltából. A székelykaput ezt megköszönve készítették a művészek, köztük erdélyi fafaragók. Az átadásra délelőtt 10-kor kerül sor, köszöntőt Szügyi György, az egyesület elnöke mond.
Székelykapu és kiállítás
A kapuállítást követően a szomszédos faluházban néhai kollégánk, Gyenes Kálmán fotóművész képeiből nyílik emlékkiállítás, ő ugyanis a falu szülötte volt.
A tárlaton több mint harminc, zömében fekete-fehér fényképe kerül közönség elé – az anyag ízelítőt ad gazdag pályafutásából.
A kiállítást egykori tanítványa, Schmidt Andrea fotográfus, ugyancsak lapunk volt munkatársa ajánlja az érdeklők figyelmébe.
