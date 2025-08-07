augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges tárlat is nyílik

1 órája

Erdélyi fafaragók ajándéka díszíti a vármegye legkisebb faluját

Címkék#székely kapu#Kövegy#fotókiállítás

Pénteken délelőtt a Páneurópai Kulturális Egyesület felavatja Kövegyen, a Kossuth utcai parkban azt a székelykaput, ami a civil szervezet 3. nyári alkotótáborában készült. A közeli faluházban pedig volt munkatársunk, a faluban született Gyenes Kálmán fotóiból nyílik kiállítás.

Szabó Imre

Mint beszámoltunk róla, a művésztelepen anyaországi és határon túli magyar művészek, illetve közel kéttucatnyi fiatal vesz részt július 21. és augusztus 10. között. A csanádpalotai székhelyű Páneurópai Kulturális Egyesület eddigi táborait a kisvárosban rendezte, de idén felújítják a Román-Magyar Barátság Házát, ahol dolgozhattak, így került az idei a vármegye legkisebb falujába, a szomszédos Kövegyre az önkormányzat jóvoltából. A székelykaput ezt megköszönve készítették a művészek, köztük erdélyi fafaragók. Az átadásra délelőtt 10-kor kerül sor, köszöntőt Szügyi György, az egyesület elnöke mond.

Új székelykaput kapott Kövegy.
Erdélyi mesterek által faragott székelykapuval gazdagodott Kövegy. Archív fotó: Szabó Imre

Székelykapu és kiállítás

A kapuállítást követően a szomszédos faluházban néhai kollégánk, Gyenes Kálmán fotóművész képeiből nyílik emlékkiállítás, ő ugyanis a falu szülötte volt. 

A tárlaton több mint harminc, zömében fekete-fehér fényképe kerül közönség elé – az anyag ízelítőt ad gazdag pályafutásából. 

A kiállítást egykori tanítványa, Schmidt Andrea fotográfus, ugyancsak lapunk volt munkatársa ajánlja az érdeklők figyelmébe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu