Erdélyi fafaragók ajándéka díszíti a vármegye legkisebb faluját

Mint beszámoltunk róla, a művésztelepen anyaországi és határon túli magyar művészek, illetve közel kéttucatnyi fiatal vesz részt július 21. és augusztus 10. között. A csanádpalotai székhelyű Páneurópai Kulturális Egyesület eddigi táborait a kisvárosban rendezte, de idén felújítják a Román-Magyar Barátság Házát, ahol dolgozhattak, így került az idei a vármegye legkisebb falujába, a szomszédos Kövegyre az önkormányzat jóvoltából. A székelykaput ezt megköszönve készítették a művészek, köztük erdélyi fafaragók. Az átadásra délelőtt 10-kor kerül sor, köszöntőt Szügyi György, az egyesület elnöke mond.

Erdélyi mesterek által faragott székelykapuval gazdagodott Kövegy. Archív fotó: Szabó Imre

Székelykapu és kiállítás

A kapuállítást követően a szomszédos faluházban néhai kollégánk, Gyenes Kálmán fotóművész képeiből nyílik emlékkiállítás, ő ugyanis a falu szülötte volt.

A tárlaton több mint harminc, zömében fekete-fehér fényképe kerül közönség elé – az anyag ízelítőt ad gazdag pályafutásából.

A kiállítást egykori tanítványa, Schmidt Andrea fotográfus, ugyancsak lapunk volt munkatársa ajánlja az érdeklők figyelmébe.