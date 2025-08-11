1 órája
El sem hiszi, mi történik egy hónap múlva a székkutasi szélmalommal – videóval
Egy hónap múlva különleges látványban lehet részünk a környéken lakóknak, amikor fényfestéssel díszítik fel a híres épületet. A székkutasi szélmalom egy estére új életre kel.
Az embernek most csak sírni volna kedve, ha ránéz a székkutasi szélmalom falaira, ablakaira, hiányzó lapátjainak helyére, meg a téglából kinövő gazra.
A Piroska-kultusz egyik ékköve volt
Aki a 47-es főúton halad Csongrád-Csanád vármegyében, Székkutason jövetben és menetben is megakad a tekintete a falu szélén látható szélmalmon, ami a település egyik jelképe, még a címerében is látható. A szélmalom Székkutas múltjának egy jelentős darabja, ami révén messzeföldön híres lett a falu, és ami miatt a ’80-as években, a Piroska-kultuszhoz kapcsolódóan, valóságos zarándokhellyé vált a keletnémet turisták számára.
A szélmalom most borzalmas állapotban van. Az ablakok egy része kitört, a fal több helyen mállik, a gaz megtelepedett a téglák közötti résekben. A széllapátok már csak az emlékekben léteznek. Legutóbb 2020 tavaszán írtuk meg, hogy az önkormányzat kötelezte a tulajdonost a tető kijavítására, hogy ne ázzon be a népi műemlék. Ez akkor megtörtént. Most viszont újra azt láttuk, hogy a tető megsérült, a szélmalom körül, a volt szeméttelep felőli oldalon, 20-30 méteres félkörívben rengeteg a lehullott, összetört cserép, valószínűleg a július 7-i, orkánerejű szél bontotta meg a tetőszerkezetet.
Hugo Hartung és Liselotte Pulver is járt benne
A székkutasi szélmalom hírét az 1920-as években egy hónapig Székkutason vendégeskedő Hugo Hartung repítette szét a világban, aki a székkutasi élményeit és a fantázia világát felhasználva írta meg 1954-ben a Gyakran gondolok Piroskára című regényét, ebből egy évvel később film is készült, ami Németországban kultuszfilm lett.
A szélmalom egyik gerendájára fekete festékkel írták fel a vélhető építés évét, 1885-öt. 101 évvel ezelőttig, 1924-ig őröltek benne gabonát. A ’80-as években egy francia férfi vette meg az épületet, majd a halála után magyar tulajdonosa lett a vöröstéglából épült ipari emléknek.
– Magántulajdonban van a szélmalom és a körülötte lévő gyepterület is, de nem egy kézben, hanem külön-külön. Önkormányzatunk már régóta szeretné megvásárolni a szélmalmot, ami szerves része a település múltjának, jelenének és szeretnénk, ha a jövőjének is az lenne. Sajnos a vételi szándékunkat nehezíti, valósággal ellehetetleníti az a jelzálog, ami az épületen van, illetve különböző jogi akadályok is – tudtuk meg Szabó Emese polgármestertől. Most azonban, ha ez csak 1-2 óráig tart is, megtörténik a csoda a székkutasi szélmalommal.
A székkutasi szélmalom fénybe öltözik
– Szeptember 5-7. között rendezzük meg a IX. Székkutasi Falunapokat. Ennek egyik programja lesz szeptember 6-án szombaton a szélmalom fényfestése. Egy bizonyos távolságból, lézertechnika segítségével fénybe öltözik a malom. Úgy véljük, hogy ez a 47-es főút melletti kerékpárútról lesz majd igazán jól látható és nem közvetlen közelről. A célunk, hogy ezt a gyönyörű épületet, ha csak egy estére is, díszbe öltöztessük, kicsit felhívjuk rá a figyelmet, hátha ezzel elindítunk valamit. Talán azt, hogy a tulajdonos előbb-utóbb rekonstruálja ezt a gyönyörű népi műemléket – mondta a polgármester.
