augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

25°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pompa

1 órája

El sem hiszi, mi történik egy hónap múlva a székkutasi szélmalommal – videóval

Címkék#regény#Hugo Hartung#székkutasi szélmalom#film

Egy hónap múlva különleges látványban lehet részünk a környéken lakóknak, amikor fényfestéssel díszítik fel a híres épületet. A székkutasi szélmalom egy estére új életre kel.

Kovács Erika

Az embernek most csak sírni volna kedve, ha ránéz a székkutasi szélmalom falaira, ablakaira, hiányzó lapátjainak helyére, meg a téglából kinövő gazra.

Újra életre kelhet a székkutasi szélmalom
A „Piroska” szélmalom harcol az idővel, szó szerint és átvitt értelemben is. Fotó: Kovács Erika

A Piroska-kultusz egyik ékköve volt

Aki a 47-es főúton halad Csongrád-Csanád vármegyében, Székkutason jövetben és menetben is megakad a tekintete a falu szélén látható szélmalmon, ami a település egyik jelképe, még a címerében is látható. A szélmalom Székkutas múltjának egy jelentős darabja, ami révén messzeföldön híres lett a falu, és ami miatt a ’80-as években, a Piroska-kultuszhoz kapcsolódóan, valóságos zarándokhellyé vált a keletnémet turisták számára.

A szélmalom most borzalmas állapotban van. Az ablakok egy része kitört, a fal több helyen mállik, a gaz megtelepedett a téglák közötti résekben. A széllapátok már csak az emlékekben léteznek. Legutóbb 2020 tavaszán írtuk meg, hogy az önkormányzat kötelezte a tulajdonost a tető kijavítására, hogy ne ázzon be a népi műemlék. Ez akkor megtörtént. Most viszont újra azt láttuk, hogy a tető megsérült, a szélmalom körül, a volt szeméttelep felőli oldalon, 20-30 méteres félkörívben rengeteg a lehullott, összetört cserép, valószínűleg a július 7-i, orkánerejű szél bontotta meg a tetőszerkezetet.

Újra életre kelhet a székkutasi szélmamlom
Újra életre kelhet Piroska. Fotó: Kovács Erika

Hugo Hartung és Liselotte Pulver is járt benne

A székkutasi szélmalom hírét az 1920-as években egy hónapig Székkutason vendégeskedő Hugo Hartung repítette szét a világban, aki a székkutasi élményeit és a fantázia világát felhasználva írta meg 1954-ben a Gyakran gondolok Piroskára című regényét, ebből egy évvel később film is készült, ami Németországban kultuszfilm lett.

A szélmalom egyik gerendájára fekete festékkel írták fel a vélhető építés évét, 1885-öt. 101 évvel ezelőttig, 1924-ig őröltek benne gabonát. A ’80-as években egy francia férfi vette meg az épületet, majd a halála után magyar tulajdonosa lett a vöröstéglából épült ipari emléknek.

– Magántulajdonban van a szélmalom és a körülötte lévő gyepterület is, de nem egy kézben, hanem külön-külön. Önkormányzatunk már régóta szeretné megvásárolni a szélmalmot, ami szerves része a település múltjának, jelenének és szeretnénk, ha a jövőjének is az lenne. Sajnos a vételi szándékunkat nehezíti, valósággal ellehetetleníti az a jelzálog, ami az épületen van, illetve különböző jogi akadályok is – tudtuk meg Szabó Emese polgármestertől. Most azonban, ha ez csak 1-2 óráig tart is, megtörténik a csoda a székkutasi szélmalommal.

A székkutasi szélmalom fénybe öltözik

– Szeptember 5-7. között rendezzük meg a IX. Székkutasi Falunapokat. Ennek egyik programja lesz szeptember 6-án szombaton a szélmalom fényfestése. Egy bizonyos távolságból, lézertechnika segítségével fénybe öltözik a malom. Úgy véljük, hogy ez a 47-es főút melletti kerékpárútról lesz majd igazán jól látható és nem közvetlen közelről. A célunk, hogy ezt a gyönyörű épületet, ha csak egy estére is, díszbe öltöztessük, kicsit felhívjuk rá a figyelmet, hátha ezzel elindítunk valamit. Talán azt, hogy a tulajdonos előbb-utóbb rekonstruálja ezt a gyönyörű népi műemléket – mondta a polgármester.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu