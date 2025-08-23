augusztus 23., szombat

Ingyenes koncertsorozat

56 perce

Megvannak a Szerencsekoncertek állomásai Csongrád-Csanádban, íme a helyszínek és időpontok

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Szerencsekoncertek#Szabó Ádám

Szeptemberben Csongrád-Csanádba is megérkezik a Hatoslottó megújulását ünneplő országos koncertsorozat. A Szerencsekoncertek ingyenes programmal és népszerű előadókkal várja a közönséget. Mutatjuk, hol milyen koncertre készülhetünk!

Maszlag Edina

A Szerencsejáték Zrt. országjáró ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását, amely szeptember 4-től 37 év után átalakul. Ahogy korábban írtuk, a sorsolásokat ezentúl nemcsak vasárnap, hanem csütörtökön is megtartják. A Szerencsekoncertek több mint 80 helyszínre jutnak el szeptember és október között, ahol látványos kamionszínpadon és óriáskivetítőkön követhetik a fellépéseket az érdeklődők.

Ezek a szerencsekoncertek állomásai.
A Szerencsekoncertek látványos kamionszínpaddal és ismert előadókkal érkezik Csongrád-Csanádba. Fotó: Shutterstock

 

A közönség olyan ismert előadókkal találkozhat, mint Radics Gigi, Szűcs Judith, Nótár Mary, Mága Zoltán vagy az Apostol együttes.

Szerencsekoncertek Csongrád-Csanádban

Szeptember 4-én Domaszékre érkezik a Szerencsekoncertek sorozat, ahol a Dankó Pista téren várják az érdeklődőket. A jó hangulatról Szabó Ádám és Radics Gigi gondoskodik, a belépés díjtalan, a szervezők pedig garantálják az élőzenét, a jókedvet és a fesztiválhangulatot.

Másnap, Szeptember 5-én, pénteken 18 órától Kisteleken, a Szent István téren várják az érdeklődőket a Szerencsekoncertek sorozat részeként. Kisteleken Singh Viki, valamint a Bebe and the Band gondoskodik majd a felejthetetlen hangulatról, különleges színpadi élménnyel.  A belépés itt is teljesen ingyenes.

 

 

