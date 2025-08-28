augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Szegedi hírek

2 órája

SZIN gyerekprogramok, amelyek még a koncerteknél is nagyobb sikert arattak a legfiatalabbak körében – videóval

Címkék#Szegedi Ifjúsági Napok#gyerekprogram#családbarát#fesztivál

Javában zajlik az ország legnagobb nyárzáró fesztiválja. A családos látogatók sem maradnak program nélkül, a SZIN gyerekprogramok kicsiknek és nagyoknak is élményt kínálnak.

Grica Eszter

Mint minden évben, idén is változatos programokkal várták a fesztivál szervezői a közönséget. A koncertek mellett számos kikapcsolódási lehetőség állt rendelkezésre. A SZIN alapvetően családbarát rendezvény: a biztonságra folyamatosan figyelnek, 10 éves kor alatt pedig a belépés ingyenes. A SZIN gyerekprogramok külön élményt jelentenek, hiszen a kicsik figyelmét is lekötik. 

SZIN gyerekprogramok
Képaláírás: Változatos SZIN gyerekprogramok várták a kicsiket a fesztiválon, de a legnagyobb kedvenc egyértelműen Mangó, az agresszív kismalac volt. Fotó: Kis Zoltán

Nagyszerűek a SZIN gyerekprogramok

A civil sátraknál szinte mindenhol érdekes játékokkal találkozhattak a látogatók, amelyek nemcsak a gyerekeket szórakoztatták. A tűzoltóknál például óriás kockapuzzle várta az érdeklődőket, és párakaput is készítettek egy tűzoltó tömlőből, hogy elviselhetőbb legyen a hőség. A rendőrségi standnál pajzsot lehetett „széttörni”, valamint KRESZ-tesztet és biztonsági öv szimulátort is kipróbálhattak a gyerekek.

A Vándor Vurstli SZIN-re lép

Nagy sikert aratott a győri Karzat Színház Vándor Vurstlija is, amelyet még a Sziget Fesztivál megbízásából hoztak létre 22 évvel ezelőtt. Azóta járják a hazai fesztiválokat. A kezdeményezést Borsa Kata és Pál Kálmán álmodták meg, a SZIN-en pedig minden nap délután 3 órától várták a közönséget.

– Magyarország a vándor vurstli hazája, amely a 20. század elején a városok egyik legkedveltebb szórakozása volt – magyarázta Nizsai Dániel, placcmester.

A különböző standoknál mesékkel átszőtt dobálós játékokat lehetett kipróbálni, emellett volt diótörő, céllövölde, lengő teke és még jósda is a felnőtteknek.

A gyerekek legnagyobb kedvence azonban kétségkívül Mangó, az agresszív kismalac volt. A kicsik már kezdés előtt sorban álltak érte, ahogy a nagyobbak a koncertek előtt a színpadoknál. A gyerekek közül sokan szívesen látnák már őt a nagyszínpadon is. Mangó gyerekbarát humorral, „disznóviccekkel” és szójátékokkal nevettette meg a közönséget.

 

