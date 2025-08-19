Szombathelyi Árpád meghatódott a különleges születésnapi kiállításmegnyitóján – videóval

Elsőként érkeztem Kistelekre Szombathelyi Árpád Paletták, színek, természet című kiállítására. Pusztaszer traktoros napjáról, az új kenyér ünnepéről hozott a busz a mesterhez, aki 70. szülinapját augusztus 25-én ünnepli. Érdekesség, hogy a közel hetven képet – egy-két régebbivel kiegészítve – másfél hónap alatt alkotta.

Szombathelyi Árpád másfél hónap alatta festette meg a születésnapi tárlat képeit. Fotó: Imre Péter

Paletták, színek, természet

Nem szokás, de a tárlat címét kicsit meg kell magyarázni: a színeket és a természetet nem, de a paletták új „szerepben”, festményként mutatkoztak be. Virágcsendéleteket és tájképeket álmodott egykori munkaeszközeire a művész. Érdekes, ötletes és szép megoldás. A kiállítást zenei bevezető és a művelődési ház vezetőjének, Kocsisné Benkő Beátának a köszöntője után Pálinkás Pál, a Kisteleki Festőkör tagja nyitotta meg.

Szombathelyi Árpád

– A családban benne voltak a művészi gének. Édesanyja, bátyja, nagybátyja is próbálkoztak, nem is eredménytelenül, és Árpádot is már serdülő korában elkábította a terpentin és olajfesték illata. Pályafutása során a festészet sok ágát kipróbálta, a legkülönbözőbb stílusirányzatokban is otthon volt. Próbálkozott karikatúrával, tájképfestészettel, portréval, kollázsokkal, egyházi képekkel és Feszty-körkép másolatokkal. Úgy érzem, igazán akkor talált magára, amikor a balástyai Gajgonya legmagasabb kunhalmán megvette tanyáját, ott építette meg és rendezte be álmai műtermét – mondta Pálinkás Pál. Ezután a főszereplő beszélt kiállításáról.

A borok és egyéb ajándékok mellé megható meglepetést, verset és tizenkét festőtárs által alkotott tucatnyi kis képből összeállított festményt kapott, és ki kellett találnia, hogy melyiket ki festette, kinek az ecsetkezelését, stílusát tükrözi. Szombathelyi Árpád azt mondta, nem hatódott meg, de hangján hallhattuk, „füllent”. Az Azért vannak a jóbarátok című dalt együtt énekelte a teremben a közönség – a jó barátok.

Torta és beszélgetés

Ünnepi torta is került a születésnapi asztalra, és a beszélgetések során sok közös emlék, kedves sztori elevenedett meg újra. Akit érdekel, az szeptember 7-éig tekintheti meg a kiállítást, magánvélemény – nem szabad, tilos kihagyni.