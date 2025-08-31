Madonna is rajong a festőnőért, akinek Szegeden nyílik kiállítása

Tamara Lempicka, a 20. század legizgalmasabb női festőjének kiállítása költözik hamarosan a Reök-palota termeibe. Az art deco királynője által festett képek dollármilliókért kelnek el, műveinek egyik leghíresebb gyűjtője Madonna – akinek még videóklipjében is feltűnnek Lempicka alkotásai –, de Barbra Streisand és Jack Nicholson is birtokolt már Lempicka-művet. A Lengyel Intézet és a REÖK együttműködésében megvalósuló tablókiállítás nem csak különleges vizuális élményt kínál, de bepillantást enged egy botrányos, szenvedélyes és formabontó életútba is.

Az art deco királynője, Tamara Lempicka című tablókiállítás 20 nagyméretű habkarton tablón idézi meg a világhírű lengyel festőnő művészetét, akinek mások mellett Madonna is nagy rajongója. Archív fotó: Karnok Csaba

Tamara Lempicka: botrányos élet, zseniális ecset

A lengyel festőnő neve sokaknak egyet jelent a bátorsággal, a határokat feszegető női alkotóval, aki nemcsak művészetében, hanem életvitelében is megelőzte korát. Jean Cocteau, Coco Chanel és Marlene Dietrich is ismerőse volt a párizsi estélyek világában. Művei a szépségen túl hatalomról, szexualitásról és túlélésről is mesélnek.

Tamara Lempicka lengyel arisztokrata család sarjaként ízig-vérig európai nevelést kapott, családja a cári Oroszország felbomlását övező harcok elől menekült Nyugatra. A művésznő gyorsan a párizsi elit és az avantgárd művészvilág kulcsfigurájává vált, korában az első női sztárfestő lett. Tehetségénél csak kicsapongó magánélete volt legendásabb. Kalandos életútjának magyar kötődése is van, ugyanis második férje magyar báró volt.

A művészettörténetben az art deco és a kubizmus elemeit ötvöző alkotói világa miatt jelentős. Legtöbben a társadalmi elitet ábrázoló karakteres portréfestészete, saját korában nagy port kavaró, érzéki és erőteljes aktábrázolásai alapján tartják számon a legjobbak között.

Minden kiderül, amit eddig nem tudtunk az art deco királynője életéről

A világhírű festőművész kiállítása „Az art deco királynője, Tamara Łempicka” címmel szeptember 5-én 17 órakor nyílik a REÖK-ben. A tárlat különlegessége, hogy egy, a kiállító életútját feldolgozó könyvbemutató és egy dokumentumfilm is színesíti. Grzegorz Musiał „Én, Tamara” című könyve irodalmi mélységet ad a festőnő életének, míg a „Tamara de Lempicka igaz története. A túlélés művészete” című film valódi túlélőtörténetet rajzol elénk. A filmet várhatóan szeptember 14-én és 26-án vetítik a Belvárosi Moziban.