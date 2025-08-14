44 perce
Pusztaszer a hétvégén hatalmas dobásra készül: bográcsok füstje, traktorok zaja és kenyérillat tölti be majd be a falut
Szombaton már negyedszer tartják meg Pusztaszeren az egyre kedveltebb eseményt. A traktoros nap és az új kenyér ünnepe ismét az augusztus 20-hoz legközelebb eső hétvégén kapott helyet a falu rendezvénynaptárában, és reggeltől az éjszakába nyúlóan kínál kikapcsolódási lehetőséget a helyieknek és a vendégeknek.
– Az augusztus 20-ai ünnepet hagyományosan a hozzá legközelebb eső szombaton rendezzük meg, így történik ez idén is, ekkor lesz a traktoros nap és az új kenyér ünnepe a templomban és a mellette, mögötte lévő füves területen – mondta el érdeklődésünkre Ocskó-Almási Anita, Pusztaszer polgármestere. Ez azt is segíti, hogy a pusztaszeriek augusztus 20-án el tudnak menni a környékbeli rendezvényekre.
Traktoros nap
Az évről-évre egyre nagyobb sikert arató traktoros napot az önkormányzat, valamint a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület közösen rendezi. A programok sora reggel 8 órakor startol a résztvevők regisztrációjával, majd 9-kor meggyújtják a főzőversenyben résztvevők a bográcsok alatt a tüzet és ekkor kezdődik a traktoros felvonulás a falu és a hozzátartozó Munkástelep utcáin. A kört valószínűleg 1 óra alatt megteszik, mert 10 órától már ügyességi verseny vár a vállalkozó kedvűekre.
Újdonságok
– Lesznek olyan szereplők, akik először vesznek részt a pusztaszeri ünnepen: a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület fél 12-től tart bemutatót, a kisteleki Pro-Art TáncStúdió fiatal táncosai pedig egy órával később, fél 1-től. Ezt követi a traktoros gyorsaság és erőhúzó verseny, majd az ételek zsűrizése – ajánlotta a programokat Ocskó-Almási Anita.
Délután és este is lesznek események: 18 órakor kezdődik a kenyérszentelő szentmise a Szentháromság-templomban, utána a Pusztaszeri Dalárda ad műsort. A Hegedűs fivérek húzzák a talp alá valót, 21 órakor lesz a tűzijáték, azt követően pedig a Dupla KáVé ad koncertet, a várhatóan hajnalig tartó buli főszereplői – a mulatókon kívül – újra a Hegedűs fivérek lesznek.
Családias összejövetel
A polgármester asszony elmondta, hatvan-hetven traktor, traktoros megjelenésére számítanak, de elképzelhető, hogy többen is ellátogatnak Pusztaszerre. – Nem az a célunk, hogy minél többen legyenek, hanem az, hogy a helybeliek jól, önfeledten szórakozzanak, ezért is inkább családias hangulatú a rendezvényünk – árulta el Ocskó-Almási Anita.
