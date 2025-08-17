Trokán Nóra megmutatta a színészek igazi arcát úgy, ahogy kevesen látják őket – galériával

Egész napos ingyenes programsorozattal ünnepelte a REÖK a 18. születésnapját szombaton. Palotasétákat, koncerteket is tartottak a nap folyamán, illetve átadták a megújult REÖK-szalont is, este pedig fényfestéssel dobták fel a szecessziós palota homlokzatát. Az alkotói tárlatvezetések sorába illeszkedett be délután Trokán Nóra programja. A színésznő telt ház előtt beszélt Mielőtt című fotókiállításáról és a képek megszületésének kulisszatitkairól. A fotóművészet és a színpad találkozásának pillanatait megörökítő tárlaton olyan színészeket láthatunk titokban elkapott pillanatokban, mint például Magyar Éva, Papadimitriu Athina, Básti Juli, Hegedűs D. Géza vagy Alföldi Róbert.

Trokán Nóra tartott szombaton tárlatvezetést saját fotói között. Fotó: Török János

Londonból hozta az ötletet

– Több mint tíz éve Londonban láttam egy albumot, ami hasonló témában készült, bár ott jobban tudták a színészek, hogy fotózzák őket. Akkor érlelődött meg bennem a gondolat, hogy magyar színészekről nincs ilyen lenyomat, csak beállított portrék készülnek róluk, és talán jó lenne készíteni– mesélte Trokán Nóra.

Az ötletet sokáig dédelgette, mielőtt végül engedélyt kért több színháztól is, hogy az előadások előtt észrevétlenül fotózhasson, elleshesse az előadás előtti perceket.

Trokán Nóra a színészek igazi arcát akarta megmutatni

– Meg akartam mutatni azt az állapotot, amiben a színészek a színpadra kerülés előtt vannak. Ezeket a pillanatokat, melyeket megfogtam, még a színházi dolgozók többsége sem látja – magyarázta.

Trokán Nóra kiemelte: mindenkinek az igaz arcát akarta láttatni, éppen ezért többnyire lesifotókat készített, melyekről az érintettek nem is tudtak. Azok a portrék pedig, melyek aktív közreműködésükkel készültek, szintén igyekeznek természetes és nem beállított mozdulatokat visszaadni. Ehhez pedig időnként cselekre volt szüksége: például lefotózta beállítva alanyát, majd amikor nem figyelt, elkészült az "igazi" kép.