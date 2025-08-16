augusztus 16., szombat

Tárlatvezetés

3 órája

Trokán Nóra különleges titkokat oszt meg a Reök-palotában

Címkék#REÖK#Trokán Nóra#tárlatvezetés

Különleges élmény várja az érdeklődőket A Reök-palotában. Trokán Nóra szombaton személyesen tart tárlatvezetést, ahol a látogatók eddig nem hallott kulisszatitkokat is megtudhatnak a képekről..

Joó Fanni

Különleges tárlatvezetésre invitál Trokán Nóra, ahol kulisszatitkokat is megoszt a látogatókkal.

Trokán Nóra a Mielőtt című kiállításán a Reök-palotában.
Trokán Nóra dedikál a tárlatvezetés végén. Archív Fotó: GEMES SANDOR

A művésznő a Mielőtt című kiállításán fogja körbevezetni az érdeklődőket szombat délután 17 órakor a Reök-palotában, amely során a képek készüléséről mesél el eddig nem hallott titkokat. A tárlatvezetésre érdemes elhozni a saját albumot is, hiszen a legvégén dedikálásra is sort kerítenek. Az se csüggedjen, aki még nem rendelkezik a kötetből, hiszen a helyszínen is lehetőség lesz a megvásárlására.

 

