Trokán Nóra különleges titkokat oszt meg a Reök-palotában

Különleges tárlatvezetésre invitál Trokán Nóra, ahol kulisszatitkokat is megoszt a látogatókkal.

Trokán Nóra dedikál a tárlatvezetés végén. Archív Fotó: GEMES SANDOR

A művésznő a Mielőtt című kiállításán fogja körbevezetni az érdeklődőket szombat délután 17 órakor a Reök-palotában, amely során a képek készüléséről mesél el eddig nem hallott titkokat. A tárlatvezetésre érdemes elhozni a saját albumot is, hiszen a legvégén dedikálásra is sort kerítenek. Az se csüggedjen, aki még nem rendelkezik a kötetből, hiszen a helyszínen is lehetőség lesz a megvásárlására.