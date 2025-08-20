Fergeteges városrész ünnep Makón: a Szent István téri nap igazi közösségi buli

Idén augusztus 23-án, szombaton rendezik meg a makói 7. számú választókörzet közösségi napját. Délután 4-től kísérő programként ugrálóvár, kézműves alkotóház, portrérajzolási lehetőség és aszfaltrajzverseny várja a gyerekeket, a téren felállított sátorban pedig egészségügyi szűréseken, illetve méréseken vehetnek részt az érdeklődők. A színpadon 5-től fellép a Ritmus táncstúdió, a Dr. Mihálka György vegyeskar, a Forgatós táncegyüttes és a Makói Általános Iskola fúvószenekara Gábor-Nagy Árpád vezetésével. Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor képviselő köszöntője után, este 7-től Gúti Kíra, az Ultra Light Acoustic, Dj Turcsi, a 4F Club és Dj Kincses szórakoztatja a városrész lakóit és a vendégeket.

A városrész egyik nevezetessége a Mindszenty-emléksztoba. Archív fotó: Szabó Imre

Nem csak a városrész lakói jöhetnek

A helybelieken kívül akár a messzebbről ide látogatóknak is kínál érdekes, turisztikai attrakciónak is tekinthető attrakciókat a Szent István téri nap. Ahogyan ilyenkor szokás, az érdeklődők felmehetnek az 1772-ben felszentelt, barokk stílusú Szent István Király plébániatemplom tornyába, illetve felkereshetik a plébánián a Mindszenty-emlékszobát – utóbbi az 56-os forradalom után száműzetésbe vonult Mindszenty József hercegprímás 1948-as makói látogatásának emlékét őrzi.