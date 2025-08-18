1 órája
Pokrócok, zene és napsütés: így zajlott az első zenei piknik Szegeden – videóval
Végül minden jóra fordult és megvalósulhatott a Sounds of Szeged zenei tehetségkutató eseménye. Az eső elállt, a pokrócok és piknikkosarak ellepték az újszegedi liget tisztását, ahol helyi zenekarok léptek fel egy barátságos, laza hangulatú napon. Ez volt az első zenei piknik Szegeden, de a szervezők már most ígérik, hogy lesz folytatás.
Az eső végül kegyes volt a Sounds of Szeged zenei piknikéhez. Elállt, mire az első zenekar színpadra lépett, így vasárnap délután már nem az esernyőt, hanem a napernyőt kellett a fejek fölé tartani. A Sounds of Szeged zenei tehetségkutató első alkalommal szervezett zenés pikniket, és úgy tűnt, Szegeden valóban van igény az efféle kikapcsolódásra: pokrócok és piknikkosarak borították be az újszegedi liget tisztását, ahol a város apraja-nagyja megtalálta a kikapcsolódás örömét. Mutatjuk, milyen volt az első zenei piknik Szegeden.
Ilyen volt a zenei piknik Szegeden
Két évvel ezelőtt indult valódi útjára a Sounds of Szeged zenei tehetséggondozó program, amely azóta nemcsak számos feltörekvő előadónak adott lehetőséget a bemutatkozásra, de valódi közösséggé is kovácsolta a szegedi zeneszeretőket. Gór-Nagy Gábor, a Sounds of Szeged alapítója és főszervezője szerint az egyik legnagyobb elismerés, hogy egyre több zenekar fordul hozzájuk tanácsért vagy segítségért – ezt pedig igyekeznek a lehető legkomolyabban és a legőszintébben viszonozni.
Ezzel a szellemiséggel hívták életre az első Sounds of Szeged zenei pikniket. A cél az volt, hogy egy közvetlen, barátságos és hangulatos nap kerekedjen a ligetben, ahol helyi és szegedi kötődésű zenekarok léptek fel. Mi magunk is tapasztaltuk, hogy az elképzeléseket sikerült megvalósítani. Érdekes volt megfigyelni, hogy a piknikezők többsége nemcsak a kedvenc zenekarát hallgatta meg akusztikus formában, hanem a többi fellépőre is kíváncsi volt. Nem csoda, hiszen a hangulat és az atmoszféra igazán magával ragadó volt.
A közösségi esemény kiváló alkalmat teremtett mind a zenekaroknak, mind a szegedieknek arra, hogy megismerjék egymást, és a zene szeretetén keresztül kapcsolódjanak. A fellépők között ott volt a Membrán, a SZELID, a Domingo, a Twistolivér, a Reppszakör és Suhov, a Kieza, az Imago Mundi, a The Roving Chess Club és a Hűvös is. A programot eredetileg a liget sűrűn fákkal borított részén szerették volna megtartani, de a viharhelyzet és a biztonsági kockázatot jelentő fák miatt végül a Skatepark és a Temesvári körút közötti füves területet jelölték ki helyszínként.
A szervezők hétfői, közösségi médiában megosztott bejegyzése szerint nem ez volt az utolsó zenei piknik. Sejtelmesen azt írják, hogy „megyünk tovább”, azaz számítani lehet egy újabb közösségi eseményre is. Az eseményt egyébként a Szegedi Tudományegyetem, a Coca-Cola SZIN fesztivál és az IH Rendezvényközpont támogatta.
