Pokrócok, zene és napsütés: így zajlott az első zenei piknik Szegeden – videóval

Az eső végül kegyes volt a Sounds of Szeged zenei piknikéhez. Elállt, mire az első zenekar színpadra lépett, így vasárnap délután már nem az esernyőt, hanem a napernyőt kellett a fejek fölé tartani. A Sounds of Szeged zenei tehetségkutató első alkalommal szervezett zenés pikniket, és úgy tűnt, Szegeden valóban van igény az efféle kikapcsolódásra: pokrócok és piknikkosarak borították be az újszegedi liget tisztását, ahol a város apraja-nagyja megtalálta a kikapcsolódás örömét. Mutatjuk, milyen volt az első zenei piknik Szegeden.

Lezajlott a zenei piknik Szegeden. Nagy volt az érdeklődés az esemény iránt. Fotó: DM

Ilyen volt a zenei piknik Szegeden

Két évvel ezelőtt indult valódi útjára a Sounds of Szeged zenei tehetséggondozó program, amely azóta nemcsak számos feltörekvő előadónak adott lehetőséget a bemutatkozásra, de valódi közösséggé is kovácsolta a szegedi zeneszeretőket. Gór-Nagy Gábor, a Sounds of Szeged alapítója és főszervezője szerint az egyik legnagyobb elismerés, hogy egyre több zenekar fordul hozzájuk tanácsért vagy segítségért – ezt pedig igyekeznek a lehető legkomolyabban és a legőszintébben viszonozni.

Ezzel a szellemiséggel hívták életre az első Sounds of Szeged zenei pikniket. A cél az volt, hogy egy közvetlen, barátságos és hangulatos nap kerekedjen a ligetben, ahol helyi és szegedi kötődésű zenekarok léptek fel. Mi magunk is tapasztaltuk, hogy az elképzeléseket sikerült megvalósítani. Érdekes volt megfigyelni, hogy a piknikezők többsége nemcsak a kedvenc zenekarát hallgatta meg akusztikus formában, hanem a többi fellépőre is kíváncsi volt. Nem csoda, hiszen a hangulat és az atmoszféra igazán magával ragadó volt.

A közösségi esemény kiváló alkalmat teremtett mind a zenekaroknak, mind a szegedieknek arra, hogy megismerjék egymást, és a zene szeretetén keresztül kapcsolódjanak. A fellépők között ott volt a Membrán, a SZELID, a Domingo, a Twistolivér, a Reppszakör és Suhov, a Kieza, az Imago Mundi, a The Roving Chess Club és a Hűvös is. A programot eredetileg a liget sűrűn fákkal borított részén szerették volna megtartani, de a viharhelyzet és a biztonsági kockázatot jelentő fák miatt végül a Skatepark és a Temesvári körút közötti füves területet jelölték ki helyszínként.