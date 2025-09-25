Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval

Csupa jó emberrel telt meg a Szegedi Nemzeti Színház A padlás 100. előadásán. Honnan tudhatom? Ez már a szerdai előadás előtt egyértelművé vált, amikor feltűnt, hogy az érkező közönség minden tagja látja a szellemeket. Márpedig, aki csak egyszer is megnézte már Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter varázslatos meséjét, pontosan tudja, hogy a szellemeket csak azok láthatják, akiknek szíve olyan tiszta és romlatlan, akár a gyermekeké.

Szellemekkel, Mamókával és Rádióssal is lehetett szelfizni

A nézők nemcsak hogy látták, de szinte kézről kézre adták A padlás szereplőit a kezdés előtt a színház előterében. A színészek jelmezben mászkáltak a nézők között, szabadon lehetett beszélgetni, pacsizni, fotózkodni, szelfizni velük. Sőt, több kisgyerek autogramot is kért. Noha azt nem láttam, hogy mi került végül a papírra aláírásként: „Lámpás, a nyolcadik törpe” vagy „Szívós László”?

A tapsrendben együtt énekelt A padlás eddigi szinte összes szereplője, az álló vastapsba még a falak is beleremegtek.

Ám korántsem csak a szellemekért zajlott versengés, a musical minden szereplőjénél sorban álltak a nézők. Volt, aki Sünire vadászott, más azonnal Mamókát vagy éppen Rádióst vette célba, sokan a gazfickó Barabás bőrébe bújt Révészre csaptak le, de rengetegen akartak a Detektívvel, Üteggel és az előadás egyik legfőbb közönségkedvencévé vált Témüllerrel fotózkodni.