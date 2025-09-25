szeptember 25., csütörtök

Szegedi hírek

2 órája

Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval

Szellemek lepték el a Szegedi Nemzeti Színházat, de senki nem menekült, mindenki szelfizni akart velük. A padlás 100. előadása előtt a szereplők jelmezben fogadták a nézőket. A rekordot döntő, szerdai előadás minden várakozást felülmúlt, de a legnagyobb meglepetés a tapsrendben jött el. Szinte felrobbant a nézőtér az ujjongástól.

Delmagyar.hu

Csupa jó emberrel telt meg a Szegedi Nemzeti Színház A padlás 100. előadásán. Honnan tudhatom? Ez már a szerdai előadás előtt egyértelművé vált, amikor feltűnt, hogy az érkező közönség minden tagja látja a szellemeket. Márpedig, aki csak egyszer is megnézte már Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter varázslatos meséjét, pontosan tudja, hogy a szellemeket csak azok láthatják, akiknek szíve olyan tiszta és romlatlan, akár a gyermekeké. 

A padlás
A nézők szinte kézről kézre adták A padlás szegedi sztárjait a Szegedi Nemzeti Színház előterében a századik előadás előtt. Fotó: Karnok Csaba

Szellemekkel, Mamókával és Rádióssal is lehetett szelfizni

A nézők nemcsak hogy látták, de szinte kézről kézre adták A padlás szereplőit a kezdés előtt a színház előterében. A színészek jelmezben mászkáltak a nézők között, szabadon lehetett beszélgetni, pacsizni, fotózkodni, szelfizni velük. Sőt, több kisgyerek autogramot is kért. Noha azt nem láttam, hogy mi került végül a papírra aláírásként: „Lámpás, a nyolcadik törpe” vagy „Szívós László”? 

A padlás
A tapsrendben együtt énekelt A padlás eddigi szinte összes szereplője, az álló vastapsba még a falak is beleremegtek. 

Ám korántsem csak a szellemekért zajlott versengés, a musical minden szereplőjénél sorban álltak a nézők. Volt, aki Sünire vadászott, más azonnal Mamókát vagy éppen Rádióst vette célba, sokan a gazfickó Barabás bőrébe bújt Révészre csaptak le, de rengetegen akartak a Detektívvel, Üteggel és az előadás egyik legfőbb közönségkedvencévé vált Témüllerrel fotózkodni. 

A padlás 100. előadása

Fotók: Karnok Csaba

Századjára éledt a csoda A padláson 

A közönség az előadás közben sem fukarkodott a tapssal és ovációval, de a végén valósággal fölrobbant a nézőtér az álló vastapstól. A szegedi bemutatót napra pontosan négy évvel azelőtt, 2021. szeptember 24-én tartották. A padlás századik előadásával komoly rekord dőlt meg, Barnák László főigazgató ugyanis elmondta a közönségnek, hogy húsz éve nem ünnepeltek százas előadásszámot a Szegedi Nemzeti Színházban. A tapsrendben a produkció eddigi szinte összes szereplője felvonult. Az is kiderült, hogy volt a nézők között, aki több mint negyvenszer nézte már meg a darabot, ám egy jelenlévő rajta is túltett. Mégpedig Vajda Júlia Liszt-díjas operaénekesnő, aki szerdán éppen századjára bújt Mamóka bőrébe. Óriási virágcsokrot kapott a főigazgatótól.  

Szegedi hírek

