1 órája
Most jött a bomba bejelentés: haza lehet vinni A padlás sztárjait
Most jött a hír, hogy óriási meglepetésre készül a Szegedi Nemzeti Színház. Szerdán ünneplik A padlás századik előadását, aminek alkalmából a varázslat kiárad, és a mese lelép a színpadról. Nem vicc: a nézők hazavihetik a musical sztárjait.
Tavaly februárban tortával ünnepelték az alkotók a Szegedi Nemzeti Színház A Padlás produkciójának 75. előadását. Hamarosan újabb rekordot dönt az előadásszámot illetően a varázslatos musical. Szerdán lesz a századik előadás, amelynek alkalmából életre szóló élményt kínál a színház. Gyakorlatilag haza lehet vinni Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter Ég és Föld között megelevenedő, szívmelengető meséjének szegedi sztárjait.
Csoda a színház előterében: találkozás A padlás sztárjaival
A „csupa-csupa csoda” már a szeptember 24-ei előadás előtt csaknem egy órával elkezdődik a Szegedi Nemzeti Színház előterében, úgyhogy érdemes időben érkezni.
Most jött ugyanis a nagy hír, hogy az érkező nézőket az előadás sztárjai, a szegedi színészek személyesen fogadják majd, természetesen jelmezbe öltözve. Így a közönség találkozhat többek között a négy bolyongó szellemmel – a hoppon maradt Herceggel, Lámpással, a nyolcadik törpével, a szókimondó Kölyökkel és a néma, jószívű Meglökővel –, a „csodálatos Révésszel”, a gondoskodó Mamókával, Rádióssal, a fiatal tudóssal és persze a csupaszív Sünivel.
A színház egyedi varázsát éppen illékonysága adja, egy-egy előadásról maximum a színlap marad meg emlékbe a nézőknek. Ezúttal azonban az előadás előtt nem csak beszélgethetnek, de szabadon fotózkodhatnak és szelfizhetnek is a nézők a színészekkel, így a fotókon gyakorlatilag haza is vihetik magukkal kedvenceiket, sőt akár a mese összes szereplőjét.
