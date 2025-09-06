Ezeréves titkokat őriz a határ: Árpád-kori templom Makó mellett, ami egykor a városhoz tartozott

A Dél-alföldön nem sok építmény maradt fenn az Árpád-ház idejéből, már csak ezért is érdemes felkeresni Nagykopáncs újjáépített templomát. Maga az elnéptelenedett település egyébként Csongrád-Csanád és Békés vármegye határán áll; egykor a történeti Csanád vármegyéhez, illetve a székhelyhez, Makóhoz tartozott, amint ezt az újjáépített Árpád-kori templom falán emléktábla is tudatja. Jelenleg Tótkomlóshoz tartozik, ahonnan 10 kilométernyire van, Makótól viszont jó 25.

Árpád-kori templom Csongrád-Csanád és Békés vármegye határán. Fotó: Szabó Imre

Makótól távol, mégis közel

Az apró templomhoz Makóról nemrégiben a jeles ottani múzeumigazgató, történész nevét viselő, emlékét ápoló dr. Tóth Ferenc Egyesület bő tucatnyi tagja látogatott el. A társaságot házigazdaként Tótkomlós alpolgármestere, egyben a Tótkomlós Turizmusáért Egyesület elnöke, Horváth Zoltán fogadta és engedte be a különleges épületbe. Amiről elmondta többek között, hogy részben gótikus, részben román stílusú, elülső falának nagy része pedig 1120 és 1140 között épült, azaz átvészelve a történelem viharait mintegy kilencszáz esztendős.

Az Árpád-kori templom múltja

A nagy időket látott falak között elhangzott az is, hogy az épületet először a tatárjárás viselte meg, a népesség pedig a török időkben fogyatkozott meg, majd tűnt el teljesen. A hódítók adószedési íveiből mindenesetre annyit tudni lehet, hogy az 1550-es években még a környéken élt 13 család, 1596-ban viszont már senki sem. A legenda szerint a templom eredeti harangját a törökök levették és egy közeli, nagyjából 150 méternyire lévő kútba dobták. Hogy ebből mi igaz, nem tudni, mindenesetre amikor a felújítás idején megpróbálták fellelni, nem sikerült.

Kilencven éve született újjá

A templomrom a 17-18. században tovább pusztult. Végül – az emléktábla tanúsága szerint – a Bálint Alajos által feltárt alapokon, meghagyva az Árpád-korból megmaradt falszakaszt, ami látványban jól elkülönül a többitől – Szabó Imre városi főmérnök 1935-ben teljesen újjáépíttette. A templom jelenleg is ebben a formában látható, eltekintve a festésektől és attól, hogy tetőszerkezetét a kilencvenes évek végén egymás után kétszer is rendbe kellett hozni. Másodszor azért, mert az új tetőbe villámcsapott és leégett. Az eredeti falszakasz téglái között egyébként rések vannak, amelyekbe mécseseket lehet helyezni.