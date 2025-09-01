Steven Spielberg 50 éves korszakalkotó mesterműve újra nagyvásznon a Belvárosi Moziban

Filmkedvelők, mozirajongók figyelem! Ezúttal Spielberg méltán híres kasszasikere kerül a vászonra a Belvárosi Moziban. Nagyszerű lehetőség ez mindazoknak, akik eddig nem látták a filmet nagyvásznon, hogy most lecsaphassanak erre az élményre.

Steven Spielberg korszakalkotó mesterműve, a Cápa, idén 50 éves – újra nagyvásznon a Belvárosi Moziban. Fotó: Kuklis István

Nagyszerű lehetőség a Belvárosi Moziban

Fontos információk a vetítéssel kapcsolatban

időpont: szeptember 12. – 20:00

helyszín: Vaszy Viktor tér 3.

terem: Balázs Béla

műfaj: horror, kaland, thriller

A filmet eredeti nyelven, angolul, de feliratosan tudják megtekinteni az érdeklődök!

A filmről:

Az Atlanti-óceán egyik idilli turistaparadicsomán, Amity szigetén a tinédzser Chrissie egy éjszaka úszni indul a tengerben. Barátai inkább a parton folytatják a bulizást, így nem látják, amikor a lányt egy titokzatos, pokoli erő a mélybe rántja. Másnap emberi testrészekre bukkannak a parton. Brody rendőrfőnök azonnal tudja, hogy cápatámadás történt, és javasolja a fürdési tilalom bevezetését. A polgármester azonban a közelgő Függetlenség Napja miatt nem akarja elriasztani a turistákat – a cápa viszont újabb áldozatokat szed.

Annak ellenére, hogy kezdetben katasztrofális jövőt jósoltak a filmnek, a Cápa anyagi bevétele sokszorosan meghaladta a gyártási költségeket. Nem véletlen, hogy sokan az első nyári „blockbusterként” tartják számon, amelyhez hatalmas reklámkampány kapcsolódott. A kritikusok és a közönség egyaránt lelkesedtek érte, a film pedig gyorsan médiajelenséggé nőtte ki magát. Az elmúlt évtizedekben számtalan paródia, utalás és gyűjthető ajándéktárgy született belőle.