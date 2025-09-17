Legendás alkotókkal találkozhatunk a Belvárosi Moziban

A Pannónia Entertainment filmforgalmazó néhány év alatt megismertette, megkedveltette és sikerre vitte a művészeti ismeretterjesztő film műfaját hazánkban. Évente 6–10 művész életét és munkásságát bemutató film kerül moziforgalmazásba az égiszük alatt. Ezúttal a Belvárosi Moziban tekinthetjük meg őket.

A Belvárosi Mozi tematikus művészettörténeti sorozatának keretei között formabontó művészek életével és munkásságával ismerkedhetnek meg az érdeklődök. Fotó: Belváros Mozi.

Legendák és lehengerlő történetük a Belvárosi Mozi vásznain

A tematikus művészettörténeti sorozat keretei között olyan formabontó művészek életével és munkásságával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, mint a méltán híres Frida Kahlo, de Goya mesterműveibe is bepillantást nyerhetünk. Ám a sor itt közel sem áll meg: a Belvárosi Mozi révén megismerkedhetünk a modern kert festőivel, illetve Klimt és Rembrandt művészetével is.

A következő alkalom

A következő vetítésre október 12-én, vasárnap kerül sor, amikor is Vincent van Gogh festészetét feldolgozó film kerül terítékre.

Vincent van Gogh napraforgói legismertebb munkái közé tartoznak, sőt, a művészettörténet legreprezentatívabb képei közé soroljuk őket.

Az amszterdami Van Gogh Múzeum egy óriási, új kérdéseket feszegető kiállítást hívott életre, melynek központi eleme van Gogh öt, közgyűjteményben őrzött, vázában álló napraforgókat ábrázoló képe volt.

A napraforgók ugyan azonnal felismerhetőek, de a dokumentumfilm igyekszik nem felszínes maradni. Mind az öt kép egyedülálló, saját keletkezéstörténettel bír; hiszen ne felejtsük el, a művészettörténet egyik legélettelibb időszakában keletkeztek!

Mind az öt festmény olyan veszélyeztetett állapotban van, hogy valószínűleg sosem állítják ki őket így, együtt. Így csak film teremti meg a lehetőségét annak, hogy virtuális tárlatvezetés keretet között csodálhassunk meg a festményeket!

A nézők számára az értelmezések új horizontja tárul fel mind az impresszionista mester magánéletét, mind pályáját tekintve.

A tematikus sorozat művészeinek repertoárja

A filmeket eredeti nyelven, feliratosan tekinthetjük meg, minden esetben 16 órai kezdéssel, a Zsigmond Vilmos teremben.

További alkalmak