Tamara Łempicka titokzatos élete a filmvásznon kel életre, az art deco királynője most a Belvárosi Moziban hódít

Féktelen, független, felejthetetlen: Tamara Lempicka neve egyet jelent a 20. század egyik legprovokatívabb és legstílusosabb művészeti korszakával. Az art deco dívája, aki festményein keresztül saját mítoszát teremtette meg. Most egy lehengerlő film tárja fel előttünk ennek a rendkívüli alkotónak titokzatos világát a Belvárosi Moziban.

Egy lehengerlő film tárja fel előttünk ennek a rendkívüli alkotó titokzatos világát a Belvárosi Moziban. Fotó: Magyar Nemzet

Tamara Lempicka dokemtumfilmje a Belvárosi Moziban

Łempicka napjaink legfelkapottabb képzőművészeinek egyike, a történelem első női sztárfestője, népszerűségben talán csak Frida Kahlo fogható hozzá. Lengyelország büszkesége, a hollywoodi sztárok kedvenc művésze, nem véletlenül. Életével és munkáival a női erőt, a művészi szabadságot, a szexualitás szabad megélését hirdette, éppen ezért máig sok követője és csodálója akad a hollywoodi hírességek körében. Gyűjtői között szerepel többek között Jack Nicholson és Barbra Streisand, egyik legnagyobb rajongója pedig Madonna, aki több évtizede merít alkotásaiból inspirációt és videoklipjeiben vagy épp koncertjein is tiszteleg Łempicka ikonikus művészete előtt.

A dokumentumfilm vetítése a REÖK-ben megrendezett „Az art deco királynője, Tamara Łempicka” című tárlathoz kapcsolódik, amely szeptember 5-től szeptember 28-ig tekinthető meg.

A túlélés művészete

De kicsoda valójában Tamara Łempicka, és mi máig töretlen népszerűségének titka? Milyen hatások és események formálták életét és sajátos, jól felismerhető stílusát? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a film, amelynek különlegessége, hogy feltűnik benne maga a művész is több, eddig még soha nem látott archív felvételen.

Az alkotók arra tesznek kísérletet, hogy újonnan feltárt dokumentumokon keresztül mutassák be Łempicka életútját, aki az 1920-as években Párizsban lett sztárrá, majd a fasizmus elől az Egyesült Államokba költözött és sikerrel futott be az ottani művészeti piacon is. Nyomon követhetjük, hogyan vált az art deco kiemelkedő alakja a társadalmi elitet ábrázoló karakteres portréfestészete, érzéki és erőteljes aktábrázolása és saját életstílusa által a művészeti élet meghatározó szereplőjévé. A film emellett bepillantást enged Barbra Streisand exkluzív magángyűjteményébe, a történet narrátora pedig nem kisebb név, mint Anjelica Huston.