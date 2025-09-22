A nyárbúcsú legnagyobb bulija: ilyen volt a '25-ös szegedi Bor Tér – galériával

Szeptember végéhez közeledve ismét megtelt a szegedi Dóm tér élettel, zamattal és jókedvvel: elérkezett az idei szegedi Bor Tér. A rendezvény immár hagyományosan a nyár lezárásaként és az ősz ünnepeként ad lehetőséget arra, hogy különleges borok, gasztronómiai finomságok és élőzene társaságában kapcsolódhassanak ki a látogatók.

Szeptember végéhez közeledve ismét megtelt a szegedi Dóm tér élettel, zamattal és jókedvvel: ilyen volt az idei Bor Tér. Fotó: Gémes Sándor

Hatalmas tömeg, kígyózó sorok és rengeteg bor - ilyen volt a Bor tér

Az idei Bor Tér sikeréhez kétség sem fér: a rendezvény minden napján hatalmas tömegek lepték el a Dóm teret. Ez azonban egyben hátrányt is jelentett: zsúfolt helyszín, kígyózó sorok és kevés szabad ülőhely várta a vendégeket. Az árak ugyan jócskán megemelkedtek, de ez nem riasztotta el a közönséget – a legdrágább borokat már egy nap alatt elkapkodták.

A két színpad idén is méltó hangulatot teremtett, hiszen a fellépők között a hazai könnyűzene krémje szerepelt. Janicsák Veca, Gáspár Laci és Hevesi Tamás jól ismert slágereikkel vonzották a tömegeket, a közönség pedig hatalmas tapssal és lelkesedéssel fogadta a produkciókat.

Borkülönlegességek és gasztronómiai élmények

Az idei évben 180 borászat, három sörfőzde és négy pálinkaház kínálatából válogathattak a látogatók. Az italok mellett a gasztronómia kedvelői sem maradtak éhesen: közel húsz vendéglátóhely kínált finomságokat, többek között kenyérlángost, sajtokat és kürtöskalácsot.