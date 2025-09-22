9 perce
A nyárbúcsú legnagyobb bulija: ilyen volt a '25-ös szegedi Bor Tér – galériával
Szeged egyik legkedveltebb közösségi rendezvénye idén is hatalmas sikert aratott. Kilátogattunk, hogy személyesen is megtapasztaljuk, hogyan telt a ’25-ös szegedi Bor tér.
Szeptember végéhez közeledve ismét megtelt a szegedi Dóm tér élettel, zamattal és jókedvvel: elérkezett az idei szegedi Bor Tér. A rendezvény immár hagyományosan a nyár lezárásaként és az ősz ünnepeként ad lehetőséget arra, hogy különleges borok, gasztronómiai finomságok és élőzene társaságában kapcsolódhassanak ki a látogatók.
Hatalmas tömeg, kígyózó sorok és rengeteg bor - ilyen volt a Bor tér
Az idei Bor Tér sikeréhez kétség sem fér: a rendezvény minden napján hatalmas tömegek lepték el a Dóm teret. Ez azonban egyben hátrányt is jelentett: zsúfolt helyszín, kígyózó sorok és kevés szabad ülőhely várta a vendégeket. Az árak ugyan jócskán megemelkedtek, de ez nem riasztotta el a közönséget – a legdrágább borokat már egy nap alatt elkapkodták.
A két színpad idén is méltó hangulatot teremtett, hiszen a fellépők között a hazai könnyűzene krémje szerepelt. Janicsák Veca, Gáspár Laci és Hevesi Tamás jól ismert slágereikkel vonzották a tömegeket, a közönség pedig hatalmas tapssal és lelkesedéssel fogadta a produkciókat.
Borkülönlegességek és gasztronómiai élmények
Az idei évben 180 borászat, három sörfőzde és négy pálinkaház kínálatából válogathattak a látogatók. Az italok mellett a gasztronómia kedvelői sem maradtak éhesen: közel húsz vendéglátóhely kínált finomságokat, többek között kenyérlángost, sajtokat és kürtöskalácsot.
Fotókon a '25-ös szegedi Bor TérFotók: Gémes Sándor
Vásárfia nélkül sem maradtak a vendégek
A Bor Térről vásárfia nélkül sem távoztak a látogatók. A kézműves árusok standjain csillogó kristályékszerek, kerámiák, ízléses dekorációk és különféle csecsebecsék csábították a közönséget. A borozás élményét így sokan egyedi kézműves emléktárggyal koronázták meg.
