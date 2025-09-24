Őszi varázslat Ópusztaszeren: ezt kínálja idén a Borszűrő Szent Mihály

A hétvégén a Borszűrő Szent Mihály és Iparosok Napja rendezvényre várja látogatóit vármegyénk országszerte ismert múzeumi létesítménye.

Borszűrő Szent Mihály és az Iparosok Napja az emlékpark kedvelt eseménye. Illusztráció: Shutterstock

Borszűrő Szent Mihály

A vendégek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szombaton megismerhetik a szőlőpréselés és a mustkészítés hagyományait, és a frissen készült mustot természetesen meg is kóstolhatják, illetve felpróbálhatják a régi korok viseleteit. A mesterségek kulisszatitkaiba is bepillantást nyerhetnek, a mézeskalács díszítés, a gyöngyfűzés, a nemezelés, a gyékényezés, a bőrözés, a kádármesterség és a fafaragás bemutatóival. Ezek mellett paprikafűzés, valamint gyermekprogramok, játszóház és táncház is színesíti a kínálatot, a családok élményeit.

Programok

Az emlékparkba kilátogatókat egész nap gazdag program várja. A Nomád Parkban a X. századi tevékenységek, íjászat és szalagszövés mutatkoznak be. A Skanzen területén a mesekertben interaktív játszóház lesz, a szegedi tanyánál a már említett szőlőpréselés és a frissen elkészült must kóstolása, a vásárhelyi tanyai olvasókörnél paprikafűzés, a községházánál pedig fafaragás.

A kézműves mesterségek bemutatói során – gyöngyfűzés, nemezelés, gyékényezés, bőrözés, mézeskalács díszítés – aradi kézművesek mutatják meg tudásukat a községházánál. Interaktív magyar népzene is szerepel a kínálatban Mester László zenekarával, de lesz még autentikus táncház, Fordulj egyet, ne nevess! népi divatbemutató, beöltözős játszóház és kemencében sütés, utóbbiak a vásárhelyi tanyai olvasókörnél. A kádármesterséggel a szentesi tanyánál ismerkedhetünk meg, és egész nap lesz lovaskocsikázás.

Látogatóközpont és Rotunda

A Látogatóközpont és a Rotunda egész nap a megszokott és népszerű programokkal, kiállításokkal várja a látogatókat.